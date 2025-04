Artur Jorge lascia il telefonino aperto con la moglie: lei ascolta l’amante e lo lascia dopo 30 anni

video suggerito

In Brasile sta facendo molto rumore la vicenda extraconiugale che ha coinvolto Artur Jorge e che ha portato la moglie a lasciarlo dopo 30 anni matrimonio: la donna ha sentito direttamente con le sue orecchie il marito e l'amante, giornalista di Botafogo TV, scambiarsi frasi d'amore.

A cura di Paolo Fiorenza

In Brasile sta facendo molto rumore la vicenda che ha coinvolto Artur Jorge, 53enne tecnico portoghese che lo scorso anno ha allenato in maniera trionfale il Botafogo a Rio de Janeiro (oggi si sta godendo lo stipendio ricchissimo dell'Al-Rayyan in Qatar): il tecnico che ha centrato la clamorosa doppietta campionato e Copa Libertadores è stato lasciato dalla moglie, la connazionale Maria Marques, dopo un matrimonio durato più di 30 anni. La donna non ne ha voluto più sapere di lui dopo aver ascoltato con le sue orecchie la voce dell'amante di Jorge, Hanna Santos, a causa di una dimenticanza dell'uomo, che non ha concluso correttamente una telefonata con la moglie.

Artur Jorge con l'ex moglie Maria Marques: erano sposati da oltre 30 anni, dal 1993

La relazione extraconiugale tra Artur Jorge e la giornalista di Botafogo TV

Il media brasiliano ‘Extra' racconta nei dettagli la vicenda e si spinge a fare un parallelismo tra quanto accaduto ultimamente nella carriera dell'ex difensore del Braga (la squadra di tutta la sua vita in Portogallo, che poi ha anche allenato) e le sue vicende private. Non è dunque stato solo con il Botafogo che Jorge ha concluso la sua relazione alla fine del 2024. Pochi giorni prima della fine dell'anno, il portoghese ha anche concluso il suo matrimonio di lunghissima data con Maria, sua coetanea e madre dei suoi tre figli. E così come nel calcio, dove la risoluzione del contratto è stata motivata da un nuovo club che gli ha messo sul tavolo un'altra offerta, ovvero i qatarioti dellAl-Rayyan, la separazione dalla moglie è stata provocata da un nuovo amore: la 32enne Hanna Santos, di 21 anni più giovane di lui, nipote dell'idolo del Botafogo Nilton Santos ed ex dipendente del club bianconero.

I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte di Botafogo TV, il canale ufficiale del club di Rio, dove Hanna ha iniziato a lavorare come reporter e commentatrice nel marzo dell'anno scorso. Un ruolo che le ha permesso di stare costantemente vicina alla squadra, comprese le trasferte, il che l'ha avvicinata sempre di più all'allenatore. La storia d'amore ha avuto inizio poco prima della finale della Libertadores a fine novembre, partita che ha visto il trionfo per 3-1 del ‘Glorioso' sull'Atletico Mineiro. La relazione è poi diventata sempre più stretta poco dopo, durante il viaggio in Qatar, dove la squadra carioca ha giocato una partita valida per la Coppa Intercontinentale, perdendo peraltro subito col Pachuca.

Hanna Santos, nuova compagna di Artur Jorge, con la maglia del Botafogo

Il tecnico non chiude bene il telefonino, la moglie scopre tutto e lo lascia dopo 30 anni

Lì, senza timore di essere scoperti visto che Maria era rimasta a Rio, Artur Jorge e Hanna Santos non si sono più nascosti, passeggiando assieme nel centro di Doha nel loro tempo libero e scattandosi anche foto. Il loro rapporto, che già era stato intuito da calciatori e staff del Botafogo, è tuttavia stato scoperto anche dalla moglie, nella maniera più brutale e dolorosa possibile. Il tecnico non ha chiuso correttamente una chiamata con Maria, che a quel punto ha sentito le frasi d'amore che si scambiavano Artur e Hanna.

La moglie, comprensibilmente devastata dal tradimento dell'uomo che credeva sarebbe rimasto al suo fianco per tutta la sua vita, lo ha lasciato. "Il tradimento non riguarda ciò che hai fatto o non hai fatto. Non riguarda il tuo aspetto, quanto hai amato o donato. Il tradimento riflette solo il carattere di chi ha scelto di ingannare, mentire e mancare di rispetto. Chi tradisce non lo fa per mancanza di amore nell'altro, ma per mancanza di valori in se stesso!" ha scritto la donna sui social all'inizio di questo mese.

La separazione non è stata una notizia facile per i figli della coppia: tutti e tre si sono allontanati dal padre e schierati con la madre, con la famiglia spaccata nelle festività di fine anno. A marzo, quando si trovava in Portogallo (dove vivono i tre) per ritirare un premio, l'allenatore non ha potuto contare sul sostegno di nessuno di loro. Intanto la storia di Artur Jorge con Hanna Santos va avanti. Vivendo a Doha da quasi quattro mesi per allenare l'Al-Rayyan, il tecnico ha già ricevuto diverse visite dalla sua nuova compagna, che si è dimessa dal suo lavoro presso Botafogo TV.