Arthur si opera alla cartilagine tra tibia e perone: i tempi di recupero del calciatore della Juve

A cura di Vito Lamorte

Arthur dovrà operarsi. Non sono servite le terapie e il lavoro per far migliorare la situazione della cartilagine tra tibia e perone del centrocampista brasiliano della Juventus, che si sottoporrà ad una operazione chirurgica nelle prossime ore e dovrebbe stare fermo per almeno due mesi.

(in aggiornamento)