Arsenal, annullata la tournée negli Stati Uniti a causa del Covid: salta l’amichevole con l’Inter Un focolaio Covid all’interno del gruppo squadra impedirà all’Arsenal di volare negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto disputare due partite amichevoli, una di queste con l’Inter. L’Arsenal non può viaggiare e dovrà obbligatoriamente rimanere a Londra a causa dei tanti contagi. L’Inter adesso dovrà cambiare avversario per l’amichevole del 25 luglio.

A cura di Alessio Morra

L'Arsenal ha dato forfait e non disputerà le amichevole estive previste negli Stati Uniti a causa dei contagi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. La notizia l'ha riferita ‘The Athletic' dicendo che i Gunners hanno deciso di dare forfait e rinunciare anche alla partita con l'Inter a causa di una serie di casi diffusisi nelle ultimissime ore. I londinesi dovevano giocare contro l'Inter domenica 25 luglio e contro i Milionarios o l'Everton mercoledì 28 luglio. Adesso l'Inter dovrà trovare un'avversaria per la gara che doveva essere con l'Arsenal, che invece spera di non vedere aumentare i contagi, pure perché la Premier League inizierà domenica 13 agosto, con la sfida con il Brentford.

Casi di Covid all'Arsenal

In Inghilterra in queste ultimi giorni si registrano oltre 50 mila casi di positività giornalieri, tra i positivi ci sono anche alcuni calciatori dell'Arsenal, che ha deciso per questo di rinunciare alla Florida Cup, che avrebbe dovuto disputare nei prossimi giorni. I Gunners dovevano disputare due partite amichevoli ma oltre oceano non ci andranno a causa di un piccolo focolaio all'interno del gruppo squadra. Non si conoscono né i nomi dei calciatori contagiati né il numero dei positivi, filtra però una notizia positiva. Tutti i positivi sarebbero asintomatici e in buone condizioni.

Salta l'amichevole Arsenal-Inter

Come prima conseguenza di questa decisione c'è l'annullamento della partita che si sarebbe dovuta giocare domenica 25 luglio in Florida tra Arsenal e Inter. Ora due sono le strade percorribili: o si trova un'alternativa all'Arsenal, così l'Inter giocherà regolarmente le sue amichevoli negli Stati Uniti, oppure si annulla il torneo con l'Inter che precauzionalmente considerato anche il periodo potrebbe decidere di non attraversare l'oceano.