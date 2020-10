"Gunnersaurus non si tocca". I tifosi dell'Arsenal, e non solo, sono "sul piede di guerra" contro la società che ha deciso di licenziare la mascotte del club, ovvero il dinosauro che indossa i colori dei Gunners da ben 27 anni. Il motivo è legato proprio all'assenza forzata dei sostenitori sugli spalti, che rende a giudizio del club inutile la presenza della mascotte a bordo campo. Subito è partita una raccolta fondi a sostegno di Gunnersaurus, con tanto di curiose iniziative social. Se il Siviglia ha infatti provato ad ingaggiare ufficialmente Jerry Ouy, ovvero colui che indossa il costume gigante dal 1993, l'atalantino De Roon ha chiesto al club nerazzurro se ci fosse spazio per il dinosauro.

La crisi legata al Coronavirus si fa sentire anche nel calcio britannico. L'Arsenal alle prese con difficoltà economiche, come tanti altri club, ha deciso inevitabilmente di operare dei tagli all'interno del suo personale. Secondo quanto riportato dal Daily Mail a farne le spese è stata anche la mascotte della squadra, ovvero il dinosauro con la maglia dei Gunners che in occasione dei match interni della formazione di Arteta era sempre presente sul terreno di gioco, prima e dopo la gara. "Gunnersaurus", impersonato da Jerry Ouy, tiene compagnia ai tifosi dell'Arsenal dal 1993 ed è molto popolare come confermano i quasi 80mila followers su Twitter.

La notizia del suo addio, non è stata digerita dai tifosi che hanno deciso di creare una raccolta fondi a sostegno di Ouy, e di farsi sentire sui social con l'Arsenal con la speranza di far cambiare idea alla dirigenza. La vicenda ha inevitabilmente fatto il giro d'Europa e non sono mancate dimostrazioni di solidarietà nei confronti di Gunnersaurus. Basti pensare che il Siviglia sul suo profilo in inglese ha ufficializzato scherzosamente l'ingaggio della mascotte. Anche il centrocampista dell'Atalanta De Roon ha chiesto alla dirigenza del suo club se ci fosse la possibilità di ingaggiare il dinosauro vestito per l'occasione con i colori nerazzurri.