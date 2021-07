Chi pensava che Manuel Locatelli fosse ad un passo dalla Juventus è stato riportato alla realtà dalle parole pronunciate a ‘Sky Sport' da Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo. Ad ora infatti se c'è una squadra avanti a tutte nella corsa al 23enne centrocampista lombardo, quella non è bianconera: "Il giocatore piace anche all'estero e tra tutte le società l'Arsenal è quella più avanti perché ci ha fatto una proposta importante, forse l'unica concreta che abbiamo ad oggi".

La Juve ovviamente c'è, ma evidentemente le schermaglie per cercare di abbassare la valutazione di 40 milioni di Locatelli inserendo qualche contropartita sono rimaste al livello di chiacchiera: "La Juve è l'unico club italiano col quale abbiamo parlato. Ci siamo incontrati con Cherubini la settimana scorsa, ma non abbiamo approfondito il discorso. Con loro c'è un ottimo rapporto e continueremo a parlarci".

Che sia con Dragusin o con un altro nome, insomma la Juve proverà a chiudere il cerchio quanto prima per non farsi bruciare dai Gunners: Locatelli è da tempo il nome individuato nelle stanze bianconere come l'obiettivo numero uno per restituire competitività ad alto livello allo zoppicante centrocampo visto l'anno scorso sotto la gestione Pirlo. E tuttavia è chiaro che Cherubini si stia cominciando a guardare in giro per allestire un Piano B qualora l'affare col Sassuolo salti.

Il nome nuovo in tal senso – svela ‘La Stampa' – è quello di Granit Xhaka, 28enne pilastro e capitano della Svizzera che ha stupito agli Europei eliminando la Francia e qualificandosi per i quarti di finale dove affronterà la Spagna. Match nel quale il centrocampista dell'Arsenal non sarà presente causa squalifica: un'assenza devastante per Petkovic, visto il rendimento avuto finora dal biondo giocatore di origine albanese. Le prestazioni di Xhaka non sono passate inosservate a Torino ed ora la Roma, che pareva avere in pugno il pupillo di Mourinho, si trova con una possibile concorrente molto temibile per prendersi il giocatore, anche alla luce del fresco aumento di capitale da 400 milioni che permette ai bianconeri di mostrare i muscoli.

Per Xhaka si parlava di un'offerta di 20 milioni dei giallorossi che l'Arsenal aveva seriamente preso in considerazione, ma il grande Europeo giocato dallo svizzero e le leggi del mercato possono cambiare le carte in tavola. Il club londinese potrebbe dal canto suo rimpiazzarlo proprio con Locatelli in mezzo al campo, facendo andare a posto tutto le tessere dell'incastro.