video suggerito

Arbitro squalificato a vita: aiuta la sua squadra a vincere, poi partecipa alla festa per il titolo Jan Smit, l’arbitro di St.George-SV de Valken, è stato bannato a vita dalla KNVB, la federazione olandese. Smit ha arbitro in modo parziale un incontro che valeva la promozione e dopo l’incontro ha festeggiato il titolo con i calciatori del St.George. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un arbitro, il signor Jan Smit, è stato squalificato a vita dalla federazione olandese. Il 61enne direttore di gara ha diretto l'incontro tra il St.George e l'SV De Valken, nel quale ha espulso tre calciatori del De Valken e ha concesso 15 minuti di recupero, nei quali il St.George, con il portiere, ha trovato il gol che ha dato la promozione. Smit poi ha festeggiato la promozione del club con i calciatori alzando il trofeo e cantando una canzone sul palco. La federazione, ovviamente, non l'ha presa bene e ha deciso di bannarlo a vita, lui però respinge tutte le ‘accuse'.

St.George e SV De Valken era la partita decisiva per la promozione

Quarta divisione olandese, domenica 12 maggio scendono in campo il St.George e l'SV De Valken, che disputano una partita importantissima. La squadra di casa ha un vantaggio in classifica e sa che anche con il pareggio ottiene, con anticipo, la promozione. La partita termina 2-2 e quando l'arbitro fischia il termine dell'incontro si scatena una grande festa che durerà ore e ore. L'incontro, però, ha avuto un andamento che si può definire quantomeno bizzarro, e non solo perché le squadre hanno dato il massimo considerata la posta in palio.

Durante la partita l'arbitro ha espulso tre calciatori del De Valken e viene espulso anche un componente dello staff tecnico, che era entrato in campo nel momento in cui uno dei calciatori della sua squadra era rimasto a terra sul terreno di gioco, dopo una durissima entrata (non punita). Con tre giocatori in meno la squadra del De Valken resiste, ma sul finire del lunghissimo recupero (di circa 15 minuti) il portiere del St.George insacca, segna il gol del 2-2 che vale la promozione.

L'arbitro partecipa alla festa con la squadra che ha ottenuto la promozione

Parte una grande festa quando termina l'incontro. L'SV De Valken invece presenta un esposto nei confronti dell'arbitro, che già nel 2021 era stato sospeso per ‘comportamento improprio'. La KNVB, la federazione olandese, ha valutato i fatti e ha deciso di squalificare a vita il signor Smit, che dopo l'incontro, come documentato da alcuni video finiti sui social, ha preso parte alla festa promozione con i calciatori del St.George. Lo si è visto salire sul palco e sollevare il trofeo, ma pure cantare.

L'arbitro Smit bannato a vita dalla federazione olandese

Daan Schippers, portavoce della KNVB, ha rilasciato questa dichiarazione: "Abbiamo ricevuto diversi reclami dopo la partita di domenica. Questa mattina abbiamo chiamato il signor Smit e gli abbiamo detto che non gli è più permesso arbitrare le partite. Ci aspettiamo un atteggiamento neutrale da parte dell'arbitro e che entrambe le squadre siano trattate con rispetto".

Lui, l'arbitro Smit, non ci sta e parlando con NH Nieuws respinge ogni accusa e, anzi, afferma che la federazione ha deciso dopo aver visto un video sui social: "Non stavo affatto festeggiando con i giocatori. Ho solo cantato una canzone e alzato il trofeo una volta. Questa è l'unica cosa. Trovo troppo tristi le parole della KNVB (la federazione olandese ndr.) che mi stia rimuovendo per questo motivo. È ridicolo. KNVB non ha effettuato alcuna ricerca e ha guardato solo un video. Non mi metterò più in ginocchio come due anni fa".