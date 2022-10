Arbitro colpito da un fulmine, si salva miracolosamente: “Ho sentito il calore nel mio corpo” Nelle Filippine un arbitro 24enne è stato colpito da un fulmine in campo ma è rimasto solo ferito: “Improvvisamente ho perso l’equilibrio, sono caduto e ho sentito un calore fortissimo nel mio corpo”.

A cura di Paolo Fiorenza

Quando si parla di eventi atmosferici pericolosi per l'uomo si pensa sempre a piogge torrenziali, uragani e quant'altro possa cadere dal cielo, soprattutto in forma liquida o solida. Ma c'è una statistica che dice che i fulmini sono la seconda causa di morte provocata da questo tipo di eventi dopo le piene improvvise e le alluvioni. Poteva finire nel conto delle vittime anche l'arbitro che stava dirigendo un match di calcio nelle Filippine e che è stato improvvisamente attraversato dalla scarica elettrica abbattutasi in campo.

L'arbitro in questione, il 24enne Charlie Panes, era impegnato in un match di una serie minore a Bago City, città delle Filippine, quando in un attimo si è scatenato il panico dopo che un fulmine lo ha colpito e fatto stramazzare al suolo. Fortunatamente la tragedia è stata evitata: il direttore di gara si è miracolosamente salvato grazie al fatto che la scarica principale è caduta su un albero di acacia vicino al campo di calcio, dopodiché l'elettricità si è scaricata anche sul terreno di gioco, cogliendo in pieno l'arbitro.

Panes ha ricevuto tempestivamente assistenza medica e attualmente si trova in condizioni stabili. Se non ci saranno complicazioni, sarà dimesso a breve dall'ospedale. "Improvvisamente ho perso l'equilibrio, sono caduto e ho sentito un calore fortissimo nel mio corpo. Al momento mi sto riposando per riprendermi – ha detto l'arbitro – Sono sollevato di essere vivo, il fulmine avrebbe potuto uccidere me o chiunque altro. Appena starò meglio, continuerò con l'arbitraggio. Finirò questo gioco".

Sicuramente il 24enne direttore di gara filippino potrà raccontare ai suoi nipoti qualcosa che in pochissimi al mondo hanno vissuto. E dopo essere sopravvissuto ad un fulmine, probabilmente anche le intemperanze dei tifosi gli sembreranno una sciocchezza…