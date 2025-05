video suggerito

Antony brilla contro la Fiorentina e incanta il Betis : "Se dobbiamo rapirlo metterò la macchina" Il Betis vuole tenersi stretto Antony, autore di un gol bellissimo nella semifinale di Conference contro la Fiorentina: Joaquin è disposto a tutto per riscattarlo dallo United.

A cura di Ada Cotugno

La carriera di Antony ha preso una piega completamente diversa dal suo arrivo al Betis. È rinato e le brutte partite al Manchester United sono un lontanissimo ricordo per lui che è diventato la stella degli spagnoli in campionato e anche in Europa: nella semifinale di Conference League contro la Fiorentina ha segnato un gol bellissimo, tanto da essere applaudito anche dagli avversari, e a Siviglia tutti sperano di riuscire a portare a termine il riscatto nella prossima sessione di calciomercato.

I tifosi del Betis sono disposti a tutto e anche dalla dirigenza arrivano investiture importanti. Una su tutte è quella di Joaquin, ex della Viola che in Spagna ha trovato le sue fortune legandosi ai verdiblancos per otto anni e ottenendo un posto in società dopo il ritiro dalle scene. L'ex giocatore ha sottolineato l'importanza del brasiliano enfatizzando il volere di tutta la piazza con una battuta che ha lasciato i giornalisti spiazzati.

Il Betis è pazzo di Antony

Il brasiliano è un giocatore completamente nuovo da quando ha messo piede in Spagna, tanto da far dimenticare tutto quello che era successo al Manchester United. Poche pressioni, una piazza che lo ha amato fin dal primo giorno e la consapevolezza di avere la possibilità di riscattarsi subito e di trovare un nuovo ambiente in cui poter riprendere la sua carriera nel modo migliore. In mezza stagione al Betis ha segnato 6 gol in 19 presenze ed è diventato subito titolare fisso, tanto che la nuova squadra pensa già di esercitare il diritto di riscatto dal Manchester United.

Joqauin è estasiato dal nuovo arrivo e ha scherzato sul suo futuro nel programma radiofonico Movistar: "Metterò io la macchina se sarà necessario rapirlo ma deve restare, qualunque cosa accada. Questo è un momento da godersi". Una battuta di spirito che sottolinea la voglia del Betis di tenersi stretto Antony, la sorpresa più bella della loro stagione.