video suggerito

Antonio Nocerino diventa il nuovo allenatore del Las Vegas: il club lo annuncia come un Papa Antonio Nocerino è diventato il nuovo allenatore di Las Vegas Lights FC. Il club americano ha annunciato l’ingaggio del tecnico con un video diventato subito virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A ottobre 2024 Antonio Nocerino ha lasciato la carica di allenatore di Miami decidendo col club di non proseguire più il loro rapporto dopo una sola stagione con quasi 30 sconfitte. Numeri di certo negativi che non hanno reso possibile il proseguimento della sua avventura che però è proseguita altrove. Dopo pochi mesi infatti l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana è diventato nuovo allenatore dei Las Vegas Lights FC. Il club milita nella USL Championship, secondo livello del campionato statunitense di calcio.

La società ha puntato forte su di lui per la stagione in Western Conference nonostante il rendimento della passata stagione a Miami. Sui social Nocerino si mostra chiaramente felice e sorridente ma nei post precedenti è il club a sorprendere tutti poco prima dell'annuncio. Il primo post su X infatti è un video che in tanti ricordano, ovvero quello che precede l'annuncio del nuovo Papa. Dopo il conclave la classica fumata bianca di fatto fa sapere che la scelta è fatta. Ed è proprio ciò che è avvenuto con Nocerino apparso poi sui social di Las Vegas.

"Immagino che il fumo papale sia un riferimento alle sue radici italiane" scrive qualche tifoso commentando quel breve filmato. E in effetti dopo pochi minuti è arrivato l'annuncio ufficiale di Nocerino che dunque si appresta a vivere questa nuova esperienza da allenatore negli Stati Uniti. "Antonio è una figura molto rispettata nel mondo del calcio con quasi due decenni di esperienza di gioco ai massimi livelli, e siamo entusiasti di dargli il benvenuto al Las Vegas Lights FC", ha affermato il direttore sportivo Gianleonardo Neglia.

La carriera da allenatore di Nocerino

Nocerino ha iniziato la sua carriera di allenatore nell'Academy dell'Orlando City SC, dove ha guidato la squadra U-15 ed è stato assistente della squadra U-17. È poi tornato in Italia dove ha ricoperto il ruolo di Academy Manager del Potenza Calcio e ha guidato la squadra Primavera. Successivamente, a novembre 2023, viene ingaggiato come nuovo tecnico del Miami FC, che lascia praticamente un anno dopo collezionando 28 sconfitte in 33 partite e con la squadra ultima in classifica con 11 punti.