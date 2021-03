L'ultima giornata di Serie A porta con sè anche le decisioni del Giudice Sportivo in vista del 27° turno di campionato che inizierà venerdì 11 marzo. Tra le sanzioni, ci sono tre allenatori che sono stati fermati: si tratta di Antonio Conte, Serse Cosmi e Roberto D'Aversa. Poi, i giocatori, tra espulsi e diffidati caduti in squalifica per un totale di 8 calciatori fermati tutti per un turno.

Dunque, Antonio Conte starà fermo la prossima partita in cui l'Inter farà visita al Torino: l'allenatore dei nerazzurri era stato ammonito dopo soli 10 minuti dall'arbitro Mariani per proteste e – già diffidato – è stato automaticamente inibito per una giornata. La reazione di Conte durante la partita di San Siro contro l'Atalanta era arrivata per la sua eccessiva agitazione in panchina: il direttore di gara lo aveva prima redarguito, poi invitato a calmarsi e, infine, aveva estratto il cartellino giallo.

Stessa sanzione per Serse Cosmi, il neo allenatore del Crotone che non potrà partecipare alla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio: il tecnico è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo "per avere durante l'intervallo, proferito una espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". Saranno invece due le giornate in cui Roberto D'Aversa non potrà guidare il Parma. Il tecnico dei gialloblù è stato fermato due turni per "avere al 47° del primo tempo, rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Uomo". Per questo motivo, D'Aversa era stato espulso dal campo.

Poi, gli stop ai giocatori, tutti per un turno di campionato. Il Giudice Sportivo ha fermato: Rincon Hernandez (Torino) che era stato espulso per doppia ammonizione, Colley (Sampdoria), Destro e Masiello (Genoa), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari), Kucka (Parma), Dabo (Benevento).