L'estate 2019 è stata la stagione della svolta per l‘Inter. Il club nerazzurro ha provato a compiere il grande salto prendendo un tecnico importante come Antonio Conte. Un allenatore che potesse mettere ordine in uno spogliatoio che specie dopo la vicenda Icardi, si era davvero sgretolato. Via Perisic, Maurito e Nainggolan con il belga finito al Cagliari. Una decisione più legata a motivi di equilibrio e tenuta mentale di squadra che tecnica. Infatti, dopo appena una stagione, entrambi sono tornati dai rispettivi prestiti con Conte che sta concedendo, soprattutto al croato, tanto minutaggio nonostante il suo modo di giocare non si sposi ancora al meglio con il sistema di gioco del tecnico salentino.

Per il belga invece le difficoltà d'inserimento nel gioco di Conte sono ancora tante e al termine della sfida contro il Parma, il tecnico salentino ha dato una prova di come al momento non ci siano margini di poter vedere il ‘Ninja' al centro del progetto Inter per via di una condizione fisica ancora da ritrovare. Il presagio di un addio dell'ex Roma a gennaio si fa sempre più concreto.

Conte: "Su Nainggolan potete giudicare voi…"

Un modo per scuoterlo o semplicemente, come è solito fare Conte, spiattellare in diretta tv tutto ciò che in quel momento l'ha reso irrequieto in panchina. Proprio come l'ingresso in campo di Nainggolan nella sfida pareggiata contro il Parma al ‘Meazza'. "Non posso fare io le valutazioni – ha detto Conte a margine della sfida contro gli emiliani – giudicate voi la prestazione di Nainggolan quanto è entrato".

Un modo chiaro per intendere quanto probabilmente sia rimasto deluso dal suo impatto dopo il suo ingresso in campo. Conte ha visto in lui quel giocatore dinamico che magari in quella situazione di stallo, con un colpo, avrebbe potuto sbloccare la gara e rimetterla sul binario giusto per i nerazzurri. Ma non è andata così. "Faccio le mie valutazioni cercando di portare tutti nella migliore condizione – ha proseguito Conte sempre in riferimento al belga – Qualcuno ci arriva prima, chi dopo, chi non ci arriva mai". Insomma, non il modo migliore, dopo appena 8 gare tra campionato e Champions, per convincersi che Nainggolan possa essere per la sua Inter un elemento su cui puntare in questo momento.