Antonello nuovo Ceo della Roma, lascia l’Inter dopo dieci anni: prenderà il posto di Lina Souloukou

A cura di Ada Cotugno

Alessandro Antonello sarà il nuovo Ceo della Roma. I giallorossi hanno trovato il profilo per riempire il vuoto lasciato da Lina Souloukou che si era dimessa lo scorso settembre in un clima di grande tensione accentuato dall'esonero di Daniele De Rossi. La scelta della società è ricaduta sull'attuale AD corporate dell’Inter, un uomo di grande esperienza che i Friedkin conoscono molto bene, visti i trascorsi nell'ECA dove aveva già avuto contatti con la proprietà americana. Prima dell'annuncio ufficiale che darà il via a questa nuova avventura bisognerà attendere la formalizzazione della separazione dal club nerazzurro con il quale collabora da dieci anni.

Antonello sarà il nuovo Ceo della Roma

L'argomento in casa giallorossa era spinoso, ma finalmente è arrivata la decisione che tutti stavano aspettando. Sarà Alessandro Antonello a raccogliere l'eredità lasciata da Lina Souloukou, attualmente dirigente al Nottingham Forest in Premier League: l'ormai ex nerazzurro ha superato la concorrenza di Claudio Fenucci e Marzio Perrelli come riportato da SkySport e presto verrà accolto dalla Roma con questo nuovo incarico. Nelle scorse settimane ci sono stati fitti contatti tra le parti e dopo tanto tempo i Friedkin hanno maturato la decisione di affidare tutto nelle mani del dirigente lombardo che ha alle spalle un decennio di esperienza all'Inter.

L'ufficialità arriverà quando sarà formalizzato l'addio ai nerazzurri, con i quali collabora dal 2015. Ha cominciato come direttore finanziario per poi diventare AD corporate due anni più tardi: il grande contributo dato alla società per lo sviluppo del brand e la questione stadio hanno convito la Roma a puntare tutto su di lui per cominciare questo nuovo corso. Per i Friedkin non si tratta di un nome nuovo, dato che erano entrati in contatto già nel 2021, quando Antonello è entrato a far parte dell'ECA sotto la gestione di Al-Khelaifi che proprio con Dan Friedkin ha un lungo rapporto di amicizia e collaborazione lavorativa.