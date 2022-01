Anche l’Iran si qualifica per Qatar 2022, sono 14 le squadre già ai Mondiali L’Iran batte 1-0 l’Iraq e grazie al gol dell’attaccante del Porto Taremi ottiene la qualificazione per i Mondiali Qatar 2022. Sono 14 le squadre già qualificate.

A cura di Alessio Morra

Diventano quattordici le squadre qualificate per i Mondiali del Qatar. Al già lungo elenco si aggiunge l'Iran, che battendo per 1-0 l'Iraq ha ottenuto i tre punti che rendono di fatto inutili le ultime tre partite e permettono loro di conquistare la terza qualificazione consecutiva, le prime due ottenute con Queiroz in panchina.

La prima squadra asiatica a qualificarsi per Qatar 2022 è l'Iran, che dopo aver superato a fatica il primo girone ha avuto un percorso praticamente perfetto nella fase finale: sei vittorie e un pareggio per l'Iran, che con 19 punti è irraggiungibile per gli Emirati Arabi, che occupano il terzo posto. A un passo dalla qualificazione c'è anche la Corea del Sud, che la prossima settimana dovrebbe ottenere il pass per la decima partecipazione consecutiva. Iran-Iraq è stato deciso da un gol di Taremi, forte attaccante del Porto. Nell'altro raggruppamento Arabia Saudita, Giappone e Australia si giocano due posti.

Sperando che l'Italia superi i playoff, la Nazionale vincitrice degli Europei dovrà guadagnarsi il posto battendo la Macedonia del Nord a Palermo e poi una tra Portogallo e Turchia nell'eventuale finale, sono al momento quattordici le squadre qualificate per Qatar 2022. Oltre alla nazionale del paese organizzatore, che disputerà i Mondiali per la prima volta, e all'Iran un posto lo hanno conquistato Brasile e Argentina per il SudAmerica e le dieci nazionali europee vincitrici dei rispettivi gironi di qualificazioni e cioè: Francia, Croazia, Belgio, Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Serbia, Svizzera e la Danimarca. Entro giugno si conosceranno i nomi delle squadre qualificate, a marzo sono in programma i playoff europei e africani, mentre a metà giugno si terranno invece i playoff intercontinentali. Il sorteggio dei gironi avverrà domenica 3 aprile.