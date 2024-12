video suggerito

Ancelotti si presenta in conferenza e tutti notano l’aspetto delle sue labbra: cosa gli è successo Ancelotti si è presentato in conferenza con le labbra gonfie e le sue foto sono diventate virali in Spagna: il suo aspetto insolito ha destato tantissima curiosità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pareggio clamoroso in casa del Rayo Vallecano ha fermato la corsa in campionato del Real Madrid, ripreso sul 3-3 nel finale di una partita assurda. Ma l'attenzione di tifosi dopo il triplice fischio è andata tutta sull'aspetto di Carlo Ancelotti che ha suscitato enorme curiosità: in conferenza stampa l'allenatore si è presentato ai microfoni con il labbro inferiore visibilmente gonfio e il suo aspetto ha fatto scatenare il web.

In Spagna il video della sua conferenza è diventato immediatamente virale e i tifosi non hanno risparmiato l'ironia per questa sua condizione. Ovviamente non si tratta di nessun intervento o di un filler alle labbra riuscito male (come simpaticamente ipotizzato da qualcuno), ma di una comune allergia che gli ha portato questo tipo di sfogo.

Ancelotti si presenta con le labbra gonfie in conferenza

Più delle parole pronunciate dopo il pareggio clamoroso del suo Real Madrid, i tifosi sono rimasti colpiti dall'aspetto insolito dell'allenatore italiano. se in panchina era riuscito a mascherarlo, in conferenza stampa tutti hanno visto chiaramente le sue labbra gonfie in modo anormale. Le sue foto sono diventate virali e in tanti hanno scherzato su questo gonfiore ma la realtà è un'altra: Ancelotti nelle scorse ore è stato vittima di un'allergia che gli ha portato il rigonfiamento del labbro inferiore. Nulla di grave, solo uno sfogo che si è palesato nel momento meno opportuno.

Oltre agli scherni, arrivati soprattutto da parte dei tifosi avversari, le parole di Ancelotti in conferenza hanno fatto riflettere. "Sono soddisfatto" è la frase che ha irritato tantissimi sostenitori del Real che non erano affatto contenti del pareggio arrivato dopo una buona rimonta. Eppure l'italiano non sembra turbato e ha concluso addirittura con una visione positiva del prossimo anno: "Vedo un ottimo 2025".