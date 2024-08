video suggerito

Ancelotti ha la soluzione al calendario senza pause: “Vacanze singole per i miei giocatori” Ancelotti e il suo staff tecnico stanno studiano un’alternativa per permettere ai giocatori di riposare quando ci sono troppe partite: avranno giorni di ferie a rotazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno dei temi più caldi della stagione appena cominciata è quello che riguarda i calendari internazionali. Con il nuovo format delle coppe europee il riposo per i giocatori si riduce all'osso: un problema enorme per molte squadre che si ritroveranno ad affrontare una mole sempre più grande di partite, con pochi giorni di pausa tra un incontro e un altro.

Il Real Madrid è tra le squadre più soffocate dalla morse del calendario, ma Carlo Ancelotti assieme al suo staff sembra aver trovato la soluzione al problema: anziché fermarsi tutti per avere un giorno di recupero, concederà vacanze individuali ai suoi giocatori.

Ancelotti e le vacanze di metà stagione

La rivoluzione che si vedrà ai Blancos è stata annunciata dallo stesso allenatore nella prima conferenza stampa della stagione. Quest'anno sarà impegnativo per molte squadre e i giocatori rischiano di arrivare agli ultimi mesi in condizioni fisiche pessime: "Non stiamo pensando al 2025-26, potrebbe iniziare prima a causa del Mondiale, ma siamo in questa stagione. I giocatori hanno bisogno di riposarsi, hanno bisogno di vacanze, stiamo pensando di concedere vacanze individuali ai giocatori".

Ecco perché Ancelotti ha deciso di introdurre una novità: "Un giocatore potrebbe non giocare per una settimana e andare a riposare con la famiglia, soprattutto i nazionali, che hanno pochissimo riposo e non hanno un solo giorno di ferie. Lo stiamo valutando con lo staff medico e i preparatori fisici".

L'esempio di Vinicius

Per spiegarsi meglio Ancelotti ha voluto fare un esempio pratico di un giocatore impegnato anche con la nazionale e che sarà protagonista di lunghi voli intercontinentali: "Se Vinicius va con il Brasile a giocare due partite, al suo ritorno si prende quattro o cinque giorni di riposo. Non è che non sarà nella prossima partita, è che non sarà nella dinamica della squadra. È l'unico modo. Che in quei giorni fai quello che vuoi. Questo è quello che faremo". Le ferie individuali non porteranno per forza all'esclusione dalle partite, ma serviranno semplicemente ai giocatori per allentare la presa.