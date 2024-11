video suggerito

Ancelotti allibito scopre cosa ha scritto la moglie di Valverde durante Real-Milan: “Poi ha cancellato” Carlo Ancelotti si è ritrovato dopo Real Madrid-Milan a rispondere alla critica della moglie di Valverde, esplosa sui social durante il match di Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti è uno abituato a metterci la faccia sempre e lo ha fatto anche dopo che il suo Real è stato battuto da Milan in Champions. Oltre ad assumersi le proprie responsabilità e sottolineare le difficoltà delle merengues, l'allenatore italiano si è ritrovato a fare i conti con un'ulteriore grana, il commento tagliente della moglie di uno dei suoi calciatori, ovvero Federico Valverde che è esplosa sui social durante Real Madrid-Milan.

Cosa ha scritto Mina Bonino, moglie di Valverde, durante Real Madrid-Milan

Alla fine del primo tempo del match di Champions, Ancelotti ha deciso di cambiare le carte in tavola al suo Real Madrid sotto 1-2. Fuori Tchouaméni e Fede Valverde e dentro Camavinga e Brahim Diaz. La moglie del centrocampista uruguaiano, Mina Bonino, non ha perso tempo per contestare la decisione dell'allenatore con un post: "È meglio che chiudo qui i social, altrimenti mi mandano in prigione".

Il post di Mina Bonino, moglie di Valverde, poi cancellato

La critica della signora Valverde a Carlo Ancelotti, poi cancellata

I dubbi sul riferimento alle scelte di Ancelotti sono stati fugati poi da una risposta di Bonino ad un utente che ha provato a giustificare le scelte del tecnico del Real Madrid: "È un cambio tattico Mina, non pensarci più, per via delle caratteristiche e di come sta andando la partita, non poteva togliere Modric". La moglie di Valverde allora ha risposto in modo perentorio: "Fratello, la posizione in campo in cui Fede gioca meglio è quella di centrale. Di cosa stai parlando? Hahaha, quando ca**o capiranno che Fede non è un esterno?".

La risposta di Ancelotti sul cambio di Valverde

L'intervento "in tackle" di Mina Bonino su Carlo Ancelotti è stato una sorpresa per il tecnico che ha scoperto il tutto nella conferenza stampa post Real Madrid-Milan. Reazione allibita da parte dell'allenatore italiano con tanto di classico sopracciglio alzato. L'esperienza del mister però gli ha permesso di rispondere in maniera pacata senza alimentare polemiche: "Per è molto complicato parlare di quello che la gente pensa sui social... Ho tolto Valverde perché non era al 100%, ha avuto problemi alla schiena. Sembrava che si fosse ripreso perché ieri si allenava bene, ma mi dava l'impressione di non essere al suo meglio e quindi l'ho sostituito".

A prescindere dalla situazione Valverde, Ancelotti non può che essere preoccupato per il rendimento della sua squadra protagonista di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative: "Dobbiamo essere preoccupati, la squadra non sta facendo belle prestazioni e non è compatta, dobbiamo essere più solidi, più organizzati, abbiamo preso tanti gol… La squadra non è ben organizzata in campo e dobbiamo lavorare su questo. Emotivamente non è un problema individuale, è collettivo, non stiamo facendo bene e non stiamo bene, dobbiamo provare a vincere la prossima partita. Si è visto che ci manca qualcosa e non siamo in grado di mostrare una nuova versione. Dobbiamo sistemare tutto, le notti saranno molto lunghe e dobbiamo recuperare la solidità che ci manca".