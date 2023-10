Amrabat umiliato da Grealish, tifosi del Manchester United inferociti: “Rimandatelo alla Fiorentina” Amrabat ridicolizzato da Grealish durante il derby di Manchester: il numero 10 del City lo lascia sul posto con una finta di corpo e lui finisce a terra tra gli sguardi increduli dei tifosi dello United.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City si è aggiudicato il derby di Manchester in casa dello United con un roboante 3-0. A lasciare il segno sul match ci ha pensato Erling Haaland, che con una doppietta ha lanciato gli uomini di Pep Guardiola e poi ha assistito Foden per il terzo gol.

Uno dei migliori in campo a Old Trafford è stato Jack Grealish, che è rimasto in campo per 87 minuti prima di lasciare il posto a Doku. Il jolly offensivo inglese è stato una spina nel fianco della difesa dei Red Devils e ha dato un apporto importante alla fase offensiva dei Citizens.

Grealish è stato centrale nella vittoria del Manchester City domenica, causando diversi problemi a Diogo Dalot e Sofyan Amrabat nella sua zona di campo. Proprio l'ex Verona e Fiorentina è stato protagonista sfortunato di un episodio durante il derby: il numero 10 dei Citizens con una finta di corpo ha lasciato il centrocampista marocchino Amrabat sul posto, tanto da farlo cadere a terra, e con la sterzata si è diretto di nuovo verso la porta avversaria.

Sul profilo Twitter del Manchester City è stato pubblicato il video della finta fatta da Jack Grealish che ha fatto cadere per terra il nazionale marocchino durante il match e molti tifosi del Manchester United non hanno apprezzato il modo in cui il loro calciatore si è mosso in questa occasione, oltre al giudizio negativo su tutta la gara.

“Rimandatelo alla Fiorentina” è uno dei commenti dei fan dei Red Devils, che non hanno gradito per niente l'approccio del calciatore marocchino alla sua nuova avventura in Premier League. La prestazione di Amrabat contro il Manchester City è stata assolutamente insoddisfacente e per questo motivo Erik ten Hag lo ha sostituito inserendo Mason Mount. Il centrocampista anche in qualche uscita precedente aveva fatto storcere il naso ai tifosi per il suo modo di stare in campo e anche l'ex grande portiere e gloria dello United, Peter Schmeichel, ha rincarato la dose con parole pesantissime: “Voglio dire, ha fatto un cambio a metà tempo e c'è una ragione per questo perché non funzionava nulla a centrocampo. Amrabat era così lontano dal ritmo che aveva il Manchester City, contro di lui potevano fare praticamente quello che volevano”.