Amichevole Napoli-Lille oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Napoli-Lille è una partita amichevole e si disputerà domenica 11 dicembre alle ore 16. Il match che si giocherà in Turchia si potrà seguire in diretta TV su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Ultima amichevole invernale per il Napoli. La squadra di Spalletti stasera torna in campo al Maradona e affronta il Lille, in una sfida che avrà come protagonista Osimhen, che proprio dal club francese era stato prelevato quasi due anni e mezzo fa. Si attende qualche risposta in più il tecnico toscano che ha perso l'ultima gara amichevole disputata, quella con il Villarreal che in casa dei partenopei sabato scorso si è imposto per 3-2. Il calcio d'inizio di Napoli-Lille sarà alle ore 20, un orario insolito. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming.

Il Napoli è primo in classifica, vuole tornare in campo alla grande e vuole provare a mantenere il suo margine sulle più dirette inseguitrici. Il 4 gennaio è in programma a San Siro la sfida con l'Inter, che per entrambe le squadre comunque sarà condizionata dai Mondiali visto che una serie di calciatori che li hanno disputati possono essere a rischio. La squadra di Spalletti ha disputato finora tre partite amichevoli in questo mese di dicembre, ne ha vinte due, quelle disputate in Turchia: 3-2 con l'Antalyaspor e 3-1 con il Crystal Palace di Vieira, mentre è stato battuto, nonostante i gol di Osimhen e Kvaratskhelia dal Villarreal di Quique Setien. E ora si chiude con il Lille.

Le probabili formazioni di Napoli-Lille. Kvaratskhelia è tornato in campo dopo uno stop lungo a causa della lombalgia e sarà in campo pure stasera. Le alternative non sono molte, nella ripresa sicuramente ci sarà spazio per tanti giovani. Osimhen sempre titolare. Dall'inizio pure Elmas. Il Lille è guidato dall'ex Roma Fonseca.

Napoli(4-2-3-1):Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

Lille (4-3-1-2): Leo Jardim; Tiago Djalo, Fonte, Baleba, Diakite; Benjamin Andre, Angel Gomes; Ounas, Cabella, Bamba; David. Fonseca.

Partita: Napoli-Lille

Quando si gioca: mercoledì 21 dicembre

Dove si gioca: Stadio Maradona, Napoli

Orario: 26:00

Diretta TV: DAZN, Sky (pay per view)

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Napoli-Lille dove vederla in diretta TV

La sfida del Maradona sarà trasmessa in diretta TV. Per assistere a Napoli-Lille si potrà utilizzare DAZN, che trasmetterà l'incontro sia in TV che in streaming, o Sky. Ma gli abbonati di Sky devono acquistare l'incontro per seguirlo. Napoli-Lille è un match infatti visibile in Pay per View (al costo di 9,99 euro). Per vedere su DAZN in TV il match servirà una Smart Tv oppure Google Chromecast o Amazon FireStick Tv.

Dove vedere Napoli-Lille in diretta Streaming

L'ultima amichevole invernale del Napoli si potrà seguire in diretta streaming solo tramite DAZN, che ha acquistato i diritti di questo incontro. Per vedere Napoli-Lille serviranno l'abbonamento alla piattaforma e un dispositivo come smartphone, pc o tablet o Smart TV:

Amichevole Napoli-Lille, le probabili formazioni

Spalletti, ritroverà forse alcuni dei calciatori che hanno disputato i Mondiali, ma non avrà comunque Rrahmani e Politano. In campo c'è anche Elmas, in avanti le stelle Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli(4-2-3-1):Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.

Lille (4-3-1-2): Leo Jardim; Tiago Djalo, Fonte, Baleba, Diakite; Benjamin Andre, Angel Gomes; Ounas, Cabella, Bamba; David. Fonseca.