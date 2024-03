Ambulanza entra in campo a partita in corso e i calciatori non si accorgono di nulla: c’è un’emergenza Episodio surreale in Brasile con l’ambulanza entrata in campo con il gioco in corso. Fortunatamente nessuna conseguenza per i giocatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Gli infortuni purtroppo fanno parte del calcio, e così non è certo insolito nei casi più gravi vedere anche l'ambulanza fare capolino nei pressi del terreno di gioco. Quello che invece non si era mai visto è vedere un mezzo dei sanitari entrare in campo con la partita in corso e tutti i giocatori a rincorrere il pallone. Ed è quello che accaduto in Brasile, per una situazione potenzialmente pericolosa.

Lo scenario è stato quello del campionato di Bahia, e in particolare dell'andata delle semifinali. Allo stadio Estádio Waldomiro Borges a Jequie è stata la cornice di questo curioso episodio. Nel confronto tra i padroni di casa e il Bahia, impostosi per 1-0, a catalizzare l'attenzione è stato il finale di gara. Un giocatore del Jequie ha rimediato un grave infortunio. Il povero Sérgio Baiano durante un contrasto è rimasto vittima di una brutta caduta sul terreno di gioco.

La situazione è sembrata sin da subito complicata per Baiano che è rimasto a terra dolorante. A quel punto sono entrati i componenti dello staff medico che hanno provato a sottoporlo alle prime cure del caso. Dopo pochi minuti è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per trasportare il ragazzo in ospedale. E qui si è verificato il fattaccio: quando il giocatore si trovava a bordo campo e le ostilità erano riprese, la vettura ha fatto manovra sul terreno di gioco.

Seppur tutto si è verificato in una zona lontana dall'azione, comunque il tutto è stato surreale perché l'arbitro inizialmente non si era reso conto della presenza dell'ambulanza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno dei presenti, tranne che per il povero Baiano. Infatti il giocatore della squadra di casa ha rimediato una sospetta frattura della colonna vertebrale. Una situazione che comporterà per lui un lungo stop.