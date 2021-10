#Allegriout, i tifosi della Juve invocano il ritorno di Pirlo: “Tudor era il suo vice” Dopo la seconda sconfitta consecutiva contro il Verona, i tifosi della Juventus si sono scatenati sui social a suon di hashtag. Chiesta a più riprese la “testa” di Massimiliano Allegri, considerato il principale responsabile della disfatta, con tantissimi che hanno invocato il ritorno di Pirlo.

A cura di Marco Beltrami

Tutti sul banco degli imputati, in primis Massimiliano Allegri. La sconfitta sul campo del Verona, la 4a in questa finora disastrosa stagione di Serie A e 2a consecutiva dopo quella contro il Sassuolo, ha messo ulteriormente a nudo i limiti della squadra bianconera. I tifosi dal canto loro hanno perso la pazienza e come spesso accade in queste situazioni, hanno manifestato il proprio dissenso a suon di tweet. Critiche feroci ai giocatori e al mister con l'hashtag #allegriout gettonatissimo, e un nome che è tornato prepotentemente a fare capolino sui social: quello di Andrea Pirlo.

Il "Maestro" attualmente fermo ai box dopo l'addio al termine della scorsa stagione nonostante due trofei e la qualificazione seppur in extremis in Champions, è stato sostituito dal figliol prodigo Allegri. Le cose però in questa fase iniziale della stagione non stanno andando per il verso giusto, con Max che finora non è riuscito a trovare la quadra. Il "corto muso" e il proverbiale pragmatismo del toscano non bastano più, almeno in campionato (in Champions le cose vanno decisamente meglio) e allora c'è chi ha chiesto a gran voce il ritorno di Pirlo, per proseguire un progetto che è stato interrotto quasi sul nascere.

E molti hanno sottolineato anche la bravura di Igor Tudor che si è preso oggi una bella rivincita. L'ex centrocampista bianconero ha rigenerato l'Hellas Verona dopo la gestione disastrosa di Di Francesco, confermando la sua crescita professionale. E pensare che il croato nella scorsa stagione era il secondo di Andrea Pirlo alla Juventus. Tra l'altro il feeling tra i due era venuto meno con il passare dei mesi, con Tudor che tra l'altro nei momenti di difficoltà del "maestro" era stato anche dato come possibile sostituto. L'attuale mister del Verona si è sentito quasi tradito e messo in disparte. E secondo "l'equazione" di alcuni tifosi della Juventus, se Tudor era il vice di Pirlo, forse il secondo avrebbe meritato un'altra chance.