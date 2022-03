Allegri non sente ragioni, la Juve è fuori dalla lotta Scudetto: “Ve lo spiego con i numeri” Nella conferenza stampa pre Juventus-Spezia Allegri ha ribadito il suo pensiero sulla corsa Scudetto. Per quanto riguarda la formazione, ancora out Dybala mentre Vlahovic potrebbe finire in panchina.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus arriva alla sfida contro lo Spezia sulla scia dell'entusiasmo per la vittoria in casa della Fiorentina in Coppa Italia. Un ulteriore risultato positivo per la squadra di Allegri, seppur ottenuto in modo rocambolesco grazie all'autogol nel recupero di Venuti. Contro lo Spezia all'Allianz Stadium l'imperativo è mantenere alta la concentrazione, per continuare a scalare la classifica e blindare quello che per Max è l'unico obiettivo conquistabile, ovvero il piazzamento Champions. Nonostante le speranze di Dybala e Cherubini, l'allenatore della Juventus non ha dubbi: la sua squadra non può lottare per lo Scudetto.

Nella conferenza stampa pre Juventus-Spezia infatti il tecnico ha spiegato che la sua non è né pre-tattica, né scaramanzia. Il suo non considerare ormai la Vecchia Signora in chiave Scudetto, nonostante la rincorsa e la striscia positiva, è a suo dire una questione puramente matematica. E numeri alla mano, Allegri ha spiegato tutto ai cronisti presenti, con l'obiettivo ancora una volta di non illudere il popolo bianconero che sogna dopo l'arrivo anche di Vlahovic e Zakaria: "Lo Scudetto? Il pensiero del Club è lottare sempre per l'obiettivo più grosso e siamo tutti d'accordo. Non è questione però di scaramanzia o ottimismo".

Conti alla mano, Allegri conferma ancora una volta il suo pragmatismo, tirando in ballo anche l'Atalanta che sta battagliando con la Juventus per il quarto posto: "Ci sono questioni numeriche, che sono i punti e la classifica. Mi spiace. Se l'Atalanta che ha una partita in meno batte il Toro, siamo quinti. La quota Scudetto è 84 (vincendo tutte le 11 partite restanti la Juve arriverebbe a 83, ndr). Dobbiamo pensare al quarto posto, poi alla Champions e alla semifinale di Coppa Italia. Alla Juve punti sempre al massimo, anche in Champions dove ci sono otto o dieci squadre più forti di noi. In campionato siamo lì, dobbiamo lavorare per raggiungere i primi quattro posti".

Prima di pensare ai numeri, alle prospettive e alle potenzialità della Juventus bisogna concentrarsi sul presente e sulla sfida contro lo Spezia. Quale Juventus vedremo in campo? Allegri fa il punto della situazione, aprendo anche alla possibilità di vedere Vlahovic in panchina: "Sto pensando di far partire Dusan dalla panchina, ma deciderò domani. Potremmo giocare con due punte di movimento come Morata e Kean. Per domani Rugani è disponibile e può esserci dal 1′, Bonucci è fermo. Alex Sandro potrebbe tornare col Villarreal, mentre De Sciglio non sarà convocato".

Brutte notizie anche per Paulo Dybala, ancora ai box: "Paulo ieri è uscito anzitempo dall'allenamento per un dolorino al flessore, non sentiva ancora la gamba libera e quindi domani non ci sarà. Ha avuto un risentimento al flessore. Stiamo valutando tutte le cose fatte con i preparatori e con i dottori per capire come gestirlo al meglio. Capire da cosa possono dipendere".