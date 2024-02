Allegri non pensa al futuro alla Juventus: “In questo momento qui non firmerei niente” La priorità per Allegri è quella di riportare la Juventus in Champions League, senza pensare al suo futuro: “Ho un contratto fino al 2025, abbiamo il dovere di riconfermare il risultato dell’anno scorso” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Massimiliano Allegri non pensa al suo futuro ma è pienamente concentrato su questa stagione in cui la Juventus è lanciata nella corsa Scudetto alle spalle dell'Inter e in quella per il ritorno in Champions League. È il campo ad assorbire tutti i pensieri dell'allenatore che in questo momento non ha in mente nuovi contratti e nuove prospettive.

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico livornese è stato netto nel suo pensiero: "Se firmerei in bianco il rinnovo? In questo momento qui non firmerei niente: ho un contratto fino al 2025. La priorità in questo momento è il futuro, ovvero riportare la Juventus in Champions League". Di rinnovo quindi non se ne parla, almeno in questo momento dove tutto è ancora in gioco. I bianconeri affronteranno il Frosinone nella prossima giornata di campionato, una partita delicata che non potranno sbagliare.

Un risultato negativo consegnerebbe virtualmente il campionato delle mani dell'Inter, chiudendo i giochi prima del tempo debito. Ma Allegri non pensa a quello e resta focalizzato sul suo progetto per il ritorno in Champions che è la vera priorità della sua gestione dopo un anno senza coppe: rientrare nei primi quattro posti della classifica è l'obiettivo minimo da raggiungere quest'anno.

E per questo l'allenatore della Juventus in conferenza rivendica i risultati positivi raggiunti da lui e da tutto il club negli ultimi anni, in cui l'Europa è stata una costante: "Quando si parla di costruzione non scordiamoci che è dal 2011 che partecipa alla Champions: abbiamo il dovere di riconfermare il risultato dell’anno scorso e il fatto di mantenere una certa posizione in classifica, abbassando l’età media, significa che la società ha fatto un bel lavoro".