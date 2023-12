Allegri esalta la sua Juventus ma dribbla la domanda sullo Scudetto: “Non siamo salvi” Massimiliano Allegri ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Juventus a Frosinone contro i ragazzi di Di Francesco per 2-1 allo Stirpe. Il tecnico bianconero dribbla la domanda sullo Scudetto: “Non siamo salvi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Juventus a Frosinone contro i ragazzi di Di Francesco per 2-1 allo Stirpe. Il gol di Vlahovic ha regalato 3 punti d'oro ai bianconeri che fino all'80' erano fermi sul pareggio. Vittoria che rilancia le ambizioni Scudetto e di vertice della Vecchia Signora anche se il tecnico livornese cerca sempre di contenere gli entusiasmi nonostante gli elogi alla squadra:

"A Frosinone c'aveva vinto solo il Napoli, sono quelle annate in cui le cose funzionano molto bene – ha spiegato – Abbiamo fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo è normale calare un attimino perché gli altri prendono fiducia e noi in quell'occasione potevamo fare meglio ma la nostra reazione è stata buona e dobbiamo continuare a lavorare". Allegri poi dribbla la domanda di Alessandro Matri in studio su DAZN su una squadra concentrata a puntare con forza lo Scudetto: "Abbiamo superato quota 38, siamo a 40".

Allegri scherza per il suo ennesimo sfogo in panchina.

Allegri sa benissimo che la Juventus, mai come in questo momento, è la vera antagonista di un'Inter chiaramente più attrezzata e favorita per la vittoria dello Scudetto. Il tecnico bianconero però continua a tenere un profilo basso puntando con forza a un piazzamento Champions che è sempre stato l'obiettivo vero dell'allenatore: "Bisogna continuare così lavorando sui nostri limiti – spiega e poi aggiunge – Diciamo che abbiamo superato la quota dei 38, siamo a 40, mancano ancora due partite e poi prepareremo la Roma".

Matri, che è stato suo giocatore quando Allegri era allenatore del Cagliari, lo provoca chiedendogli se stesse parlando di salvezza: "Non siamo salvi, ma abbiamo 40 punti – risponde Allegri non nascondendo il sorriso – vediamo a gennaio tra Roma e Salernitana quanti punti riusciremo a fare ma ci avviciniamo alla quota Champions".