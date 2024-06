Allarme bomba nella fan zone di Berlino prima della partita Germania-Scozia: trovato uno zaino sospetto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

È scattato l'allarme bomba nella fan zone di Berlino, allestita per assistere alla partita inaugurale di EURO 2024 tra Germania e Scozia e punti di accoglienza per migliaia di tifosi che arriveranno nella capitale tedesca per il torneo continentale. Un uomo è stato fermato e sul posto sono arrivate unità cinofile e artificieri ma dopo attente verifiche non sono state riscontrate situazioni pericolose per i tifosi. Tutto è tornato alla normalità nel giro di un'ora e poco più.

Beate Ostertag, portavoce della polizia berlinese, ha dichiarato: “Per precauzione è stata allestita un’area riservata. La borsa viene ora esaminata. Potrebbe anche essere che qualcuno non l’abbia portata nella zona dei tifosi perché lo zaino è più grande del formato A4 consentito”. La stessa portavoce poco dopo ha confermato che "il contenuto dello zaino non conteneva oggetti pericoloso".

La polizia della capitale tedesca ha annunciato il ritrovamento di uno zaino e ha inviato subito delle unità di artificieri e altre squadre per mettere in sicurezza la zona: secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild è stato trovato uno zaino sospetto, che ha provocato lo sgombero della zona dei tifosi fuori dal Reichstag, ed è stato arrestato un uomo.

La polizia ha transennato un'area di circa 200 metri per ispezionare lo zaino sospetto ma questo spazio non incide sull'intera fan zone. La polizia ha fatto sapere che tre ingressi sono stati chiusi ma uno è rimasto aperto: l’incidente non ha avuto alcun impatto sulle visite al “Fan Mile” davanti alla Porta di Brandeburgo, dove l’accesso è consentito.

La Germania ha messo in atto un’enorme operazione di sicurezza prima del torneo e vuole evitare ogni tipo di situazione spiacevole in occasione della manifestazione, sia attorno agli stadi che nei centri delle città dove vengono ospitate le partite