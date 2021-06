Alexis Sanchez si fa male, il Cile trema. Il Nino Maravilla si è infortunato e non potrà giocare la prima fase del Copa America 2021 che parte domenica 13 giugno in Brasile. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali lo staff medico della nazionale cilena ha comunicato che il giocatore dell'Inter dopo l'allenamento di ieri, ha presentato una lesione al muscolo plantare e che il tempo di recupero stimato supera la prima fase della manifestazione. Il leader offensivo della Roja con l'équipe medica della nazionale nel suo percorso di recupero per capire se potrà essere disponibile nella fase a eliminazione diretta del torneo ma questo lo stabiliranno anche i suoi compagni, impegnati nel gruppo "zona Sud".

Il numero 7 del Cile dovrà saltare le gare contro Argentina, Bolivia, Uruguay e Paraguay e non si sa ancora se parteciperà ai quarti di finale, ma questo dipenderà dall'andamento della Roja nel corso della competizione. L'attaccante dell'Inter resterà a Santiago del Cile per tutto il periodo di recupero in attesa che lo staff medico decida se rispedirlo a casa o meno.

Dopo i problemi dovuti alla positività al Covid-19 di Arturo Vidal prima delle due gare di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022, adesso la selezione di Martín Lasarte deve fare a meno anche del suo calciatore offensivo di riferimento. Non è stato un mese facile per la nazionale cilena, che si appresta a cominciare la competizione continentale senza i due calciatori più importanti.

Il comunicato del Cile su Alexis Sanchez

La nota ufficiale della selezione cilena sull'infortunio di Alexis Sanchez: "Lo staff medico della Nazionale cilena riferisce che il giocatore Alexis Sánchez dopo l'allenamento di ieri ha presentato una lesione al muscolo magro plantare. Il tempo di recupero stimato supera la prima fase della Copa América 2021, per la quale l'atleta rimarrà nel suo percorso di recupero in Cile con l'équipe medica della nazionale".