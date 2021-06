Le prime immagini e le parole di Arturo Vidal dopo la brutta esperienza vissuta con il Covid-19. Il calciatore dell'Inter era risultato positivo al Coronavirus qualche giorno fa, quando era in ritiro con la nazionale cilena: il giocatore ex Barcellona, Bayern Monaco e Juventus si era sottoposto alla prima dose del vaccino appena rientrato nel suo paese ma questo non aveva evitato la sua positività, che aveva poi portato ad un ricovero in ospedale a causa di una tonsillite purulenta. Il medico della nazionale cilena, Roberto Yáñez, in merito alla situazione clinica del centrocampista nerazzurro ha detto che "è stato necessario il ricovero perché disidratato”.

Adesso Vidal è tornato a casa e dai suoi profili social arrivano le foto di un momento in giardino con un suo amico: "Tornato, felice e più forte che mai, sempre positivo e allegro! Accompagnato dal mio fratellino Ivan. Grazie per tutto il supporto che ho ricevuto in queste settimane. Siamo già in salute, grazie a Dio!!".

Intanto le autorità sanitarie del Cile hanno aperto un’indagine sul calciatore dell'Inter: dal giorno del suo arrivo in patria (25 maggio) avrebbe agito in violazione del protocollo medico, senza osservare le norme sulla quarantena. Si lavora per ricostruire tutti i movimenti del calciatore, tornato in patria per la convocazione della nazionale: sotto la lente ci sarebbero un appuntamento al ristorante con diversi amici, la registrazione di uno spot pubblicitario, durante il quale sarebbe entrato a contatto con molte persone; e la visita in un ippodromo. A causa della positività e del ricovero Vidal ha saltato l'impegno nel girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 contro l'Argentina e non sarà disponibile nemmeno contro la Bolivia: l'entourage della nazionale cilena spera di riaverlo in condizioni accettabili per la Copa America che partirà tra pochi giorni ma è una lotta contro il tempo.