La gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar tra Albania e Inghilterra potrebbe essere annullata. Il match, in programma domenica 28 marzo alle ore 18 all’Arena Kombetare (Air Albania Stadium) di Tirana nella sfida valida per il Gruppo I, è a serio rischio per motivi di ordine pubblico. Nella giornata odierna infatti, la Federcalcio albanese ha fatto sapere che gli è stata recapitata una lettera dalla Direzione della Polizia Locale di Tirana in cui si afferma che le strutture degli stessi organi di sicurezza nazionale, non sono in grado di garantire l'adozione di misure prima, durante e dopo la partita.

Motivo? Il problema principale risiede nel fatto che attorno all'impianto sportivo di casa dell'Albania, siano presenti numerosi bar e ristoranti, con tavolini e sedie a pochi passi dall’edificio. La partita si disputerà a porte chiuse, ma dato che in Albania, al momento, non è in vigore alcun lockdown, gli esercizi commerciali saranno pieni di persone. Proprio per questo la polizia ritiene di non aver personale a sufficienza per garantire l’incolumità delle due squadre.

I motivi del possibile rinvio di Albania-Inghilterra

L'Inghilterra di Gareth Southgate dovrà affrontare l'Albania nel secondo turno di qualificazione dopo aver giocato contro San Marino. Il match di Tirana si prevede però già insidioso per motivi di ordine pubblico: "La sicurezza di entrambe le squadre non potrà essere garantita" ha affermato in un comunicato indirizzato alla FA albanese la Polizia Locale di Tirana. Il motivo è da ricondurre all'ubicazione dello stadio che si trova troppo vicino a bar e ristoranti che sono aperti, per via dell'assenza di restrizioni anti-Covid in Albania e che quindi potrebbe portare un altissimo numero di persone nei pressi dell'impianto sportivo. Il ministro albanese Edi Rama aveva infatti respinto la richiesta della Federazione di consentire al 30% del pubblico (circa 6.500 persone) di entrare allo stadio.

A quel punto, il campo della polizia di Tirana, Rebani Juapi, ha fatto sapere di non essere in grado di poter contenere con i suoi uomini un così alto numero di persone all'esterno dello stadio. I funzionari di Londra ritengono che la questione sia una controversia interna tra le autorità albanesi ma sta di fatto che la stessa Federazione nazionale, sta facendo di tutto per risolvere questo problema: "L'annullamento dell'incontro avrebbe conseguenze catastrofiche" per il Paese". Nel frattempo però le due federazioni calcistiche sono quotidianamente in contatto per cercare di capire in che modo scongiurare ogni tipo di problema.