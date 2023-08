Alaves furioso dopo il grave infortunio di Giuliano Simeone: il club scrive alla Federazione L’Alaves chiede giustizia alla Federazione dopo il terribile infortunio di Giuliano Simeone nell’amichevole contro il Burgos. Il figlio del Cholo dovrà star fermo diversi mesi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un infortunio terribile, se vogliamo anche insensato, quello subito da Giuliano Simeone, figlio del Cholo e fratello di Giovanni, attaccante del Napoli. Giovane classe 2002 in prestito all'Alaves ma di proprietà dello stesso Atletico Madrid allenato da suo padre, è stato messo ko a causa di un fallo durante l'amichevole disputata dal club spagnolo contro il Burgos a Briviesca. Un intervento inutile e avvenuto a 5 minuti dal termine di quella che era soltanto un'amichevole. Un fallo da criminale lo definiscono in tanti, che ha fatto spaventare tutti. L'immagine di Giuliano Simeone a terra dolorante con una gamba praticamente piegata, è stata a dir poco scioccante.

I compagni di squadra avevano le mani tra i capelli e per poco non si è scatenata una rissa in campo tra coloro i quali cercavano di farsi giustizia provando a chiedere spiegazioni all'autore del fallo. Il risultato è stato che Giuliano Simeone ha subito la frattura del perone e la lussazione della caviglia. L'intervento chirurgico è andato bene e sotto gli occhi di papà Diego il giocatore ha poi scritto anche un tweet: "Volevo dire che è andato tutto bene – scrive – Il calcio è fatto di sfide e ne ho avuta una sfortunata che non mi aspettavo, ma la affronterò con la stessa determinazione, per superarla nel migliore dei modi…". L'Alaves però non ci sta e si è subito appellata alla Federazione per farsi giustizia.

L'Alaves non ha aspettato un attimo. L'amichevole col Burgos è stata poi infatti annullata ma la società ha chiesto subito giustizia annunciandolo tramite una nota: "Il Deportivo Alavés chiederà l'azione d'ufficio delle Istanze Federali alla luce dei fatti accaduti ieri nell'amichevole tra Burgos CF e Deportivo Alavés, che hanno causato il grave infortunio di Giuliano Simeone dopo un contrasto di un giocatore del Burgos CF. Il giocatore del Deportivo Alavés ha riportato una frattura al perone e una lussazione alla caviglia, un infortunio che lo terrà lontano dal campo nei prossimi mesi".

Un comunicato doveroso da parte dell'Alaves che è stato inevitabilmente penalizzato da questo infortunio. Da capire come vorrà agire il Burgos chiaramente responsabile in quanto un suo tesserato è stato protagonista del terribile fallo su Simeone. Giuliano, 20enne di proprietà dell'Atletico, dal River Plate nel 2020 è passato proprio ai Colchoneros giocando nella squadra B del club madrileno fino alla stagione scorsa che ha invece vissuto in prestito tra le fila del prestigioso Real Saragozza con il quale ha realizzato ben 9 gol e 3 assist in 37 presenze complessive durante tutta l'annata scorsa.