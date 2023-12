Al Torino basta un gol di Zapata per tornare a vincere: il colombiano stende l’Empoli per 1-0 Duvan Zapata trascina ancora una volta il Torino verso la vittoria: il colombiano decide la partita contro l’Empoli e permette ai granata di agganciare momentaneamente l’Atalanta.

A cura di Ada Cotugno

Il Torino torna alla vittoria grazie a Duvan Zapata: l'attaccante colombiano è in un grande momento di forma e lo ha confermato anche contro l'Empoli, battuto proprio grazie a un suo gol nel primo tempo. Dopo la timida ripresa dei toscani contro il Lecce arriva un altra sconfitta che li ferma al terzultimo posto in classifica, in zona retrocessione.

Gli squilli granata si fanno sentire fin da subito, con il primo in assoluto che arriva grazie a un tiro da fuori di Buongiorno. Ma per il primo vero scossone della partita bisogna attendere il 25′, quando Bellanova dalla sinistra crossa in area: sulla traiettoria del pallone arriva Zapata che con uno stacco perfetto anticipa tutti e apre le marcature.

La rete scuote l'Empoli, fino a quel momento poco presente, tanto che i toscani riescono subito a pareggiare con Ebuehi, ma l'arbitro annulla il gol dopo un consulto con il VAR per una posizione di fuorigioco del difensore.

Nella ripresa non ci sono grandi occasioni da gol per le due squadre: il Torino prova qualche azione in ripartenza, con molta attenzione in difesa per non sprecare il vantaggio creato su una delle poche palle buone della partita, la squadra di Andreazzoli invece fa fatica a inventare in avanti e si perde nella sua confusione.

I toscani non riescono più a rientrare in partita e alla fine si arrendono al gol di Zapata, il quinto in 15 partite di Serie A: dopo la strepitosa doppietta da ex contro l'Atalanta il colombiano si è ripreso la scena in una partita complicata, ma che lancia il Torino in classifica proprio accanto ai bergamaschi con 23 punti.

Poca gioia per l'Empoli che dopo aver pareggiato contro il Lecce abbassa di nuovo la testa. I ragazzi guidati da Andreazzoli sono ancora in piena zona rossa e non vincono in campionato da quattro partite consecutive.