Al Ahly-Real Madrid al Mondiale per club, dove vederla in diretta TV e live streaming Al Ahly-Real Madrid è una delle semifinali del Mondiale per Club 2022: si gioca mercoledì 8 febbraio 2023 allo stadio Moulay Abdallah di Rabat, fischio d’inizio alle ore 20.00. Le ultime notizie sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Al Ahly–Real Madrid al Mondiale per Club 2022, dove vederla in diretta TV e live streaming.

Il Real Madrid fa il suo esordio nel Mondiale per Club 2022 e sfida l'Al Ahly per la semifinale del torneo FIFA. La competizione quest'anno si gioca in Marocco e si sono disputate già le prime tre partite, ma ora tocca ai principali candidati per la vittoria finale scendere in campo: i Blancos affronteranno la squadra egiziana mercoledì 8 febbraio 2023 allo stadio Moulay Abdallah di Rabat con fischio d'inizio alle ore 20.00. La gara si potrà vedere in TV e streaming su Sky.

La squadra di Carlo Ancelotti affronta il club più vincente nella storia del calcio africano, che è guidata da Marcel Koller: gli egiziani hanno avuto la meglio sull'Auckland City per 3-0 nel turno preliminare prima di avere la meglio sui Seattle Sounders in quello successivo (1-0).

Le ultime notizie sulle probabili formazioni. Ancelotti dovrà fare a meno di Benzema e Courtois, che sono stati esclusi dalla lista dei convocati comunicata dal club spagnolo: il Pallone d'Oro 2022 ha un fastidio alla parte posteriore del ginocchio mentre il portiere belga si è infortunato durante il riscaldamento della partita contro il Maiorca.

Nell'altra semifinale l'Al-Hilal ha battuto a sorpresa il Flamengo per 3-2. Dal 2013 il Mondiale per Club è stato vinto sempre da club europei: il Corinthians nel 2012 fermò questa egemonia battendo il Chelsea e i brasiliani sono l'ultima squadra non europea a vincere la manifestazione. Le squadre degli altri continenti non hanno mai vinto il torneo, che dal 2000 ha preso il posto della Coppa Intercontinentale.

Partita: Al Ahly-Real Madrid

Dove si gioca: stadio Moulay Abdallah, Rabat

Quando si gioca: mercoledì 8 febbraio 2023

Orario: 20.00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Mondiale per Club 2022

Dove vedere Al Ahly-Real Madrid in diretta TV: orario e canale

Al Ahly-Real Madrid sarà trasmesso in diretta TV su Sky, con canali di riferimento Sky Sport Football (numero 203). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi.

Al Ahly-Real Madrid, dove vederla in streaming

Al Ahly-Real Madrid visibile anche in diretta streaming su Sky-Go. Gli abbonati potranno collegarsi alla app attraverso i consueti dispositivi mobili (smartphone, tablet, notebook) e fissi (pc oltre alla smart tv). Il match si potrà seguire anche su NOW.

Mondiale per club, le probabili formazioni di Al Ahly-Real Madrid

Ancelotti non cambierà il collaudato 4-3-3 e punterà su Rodrygo al centro dell'attacco, formato da Valverde e Vinicius. Kroos, Tchouameni e Modric in mediana e a proteggere la porta di Lunin ci saranno Carvajal, Nacho, Rudiger e Alaba.

Koller punterà sul tridente formato da Tau, Sherif e Abdel Kader per cercare l'impresa contro il Real e regalarsi la finale.

AL-AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Fathi, Dieng, El Solia; Tau, Sherif, Abdel Kader. Allenatore: Marcel Koller.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti.