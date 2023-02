Ramon Diaz trasfigurato, non ci crede: Flamengo k.o., l’Al-Hilal è finalista nel Mondiale per Club Pazzesca felicità da parte di Ramon Diaz, tecnico della formazione saudita che ha battuto il Flamengo 3-2 e si è guadagnata un posto in finale del Mondiale per Club. Dove sfiderà la vincente tra Real Madrid e l’Al-Ahly.

A cura di Alessio Pediglieri

Una gioia incontenibile tanto più che è arrivata contro ogni pronostico e nel modo migliore: dando una lezione di calcio all'avversario di turno. L'Al-Hilal si è imposto contro il Flamengo nella prima semifinale del Mondale per Club 2023, per 3-2 e si è guadagnato un posto per giocarsi il trofeo contro la vincente tra Real Madrid e Al-Ahly. Una prova di forza e qualità degli uomini guidati da Ramon Diaz che al 90′ esplode in tutto il suo irrefrenabile entusiasmo.

Sono trascorsi più di 40 anni da quando a Napoli, un giovanissimo attaccante argentino prelevato da Ferlaino venne inserito nell'undici partenopeo rimediando pochissime soddisfazioni. Quel "puntero triste", così come lo ribattezzarono sotto il Vesuvio scomparve cammin facendo, riscrivendosi la straordinaria carriera italiana, con gli acuti ad Avellino dove si prese il record ancor oggi imbattuto di essere l'unico nella storia del club ad aver concluso una stagione in A in doppia cifra, e soprattutto all'Inter, dove costituì parte integrante allo storico scudetto di Giovanni Trapattoni. Due acuti per una carriera conclusasi in Giappone, prima di reinventarsene una nuova da allenatore.

Gli inizi al River Plate poi il solito giro dei due Mondi. Dal Paraguay al Messico, dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita dove arriva per la prima volta nel 2016, proprio al Al-Hilal per poi compiere un altro mezzo giro del mondo e ritornare nell'estate del 2022 al club di Riad dove martedì sera 7 febbraio ha strappato una delle più importanti vittorie in assoluto: il successo ai Mondiali per Club sul Flamengo dei Vidal e Gabigol, stravolgendo pronostici e risultato. Il tutto grazie a Salem Mohammed Aldawsari, il migliore in campo, autore di due reti e un assist nel definitivo 3-2.

Lo stesso Aldawsari che in Arabia è già una sorta di eroe nazionale per aver compiuto l'impresa delle imprese ai Mondiali in Qatar quando al debutto, fulminò l'Argentina regalando al proprio Paese un successo epocale. Con la maglia dell'Al-Hilal si è addirittura superato, andando a segno due volte e costringendo alla sconfitta il Mengao, finito irrimediabilmente k.o. Per l'argentino Diaz una doppia soddisfazione per aver fermato i brasiliani, strafavoriti della vigilia.