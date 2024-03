Agli allenamenti del Barcellona spunta il figlio di Ronaldinho: Xavi lo vuole vedere da vicino Joao Mendes ha svolto il suo primo allenamento con la prima squadra del Barcellona. Si tratta del figlio 19enne di Ronaldinho che ora Xavi vuole osservare da vicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Joao Mendes agli allenamenti della prima squadra del Barcellona. Si tratta del figlio di Ronaldinho, stella del club blaugrana negli anni passati, che Xavi vuole osservare da vicino. Il classe 2005 è in forza alla società catalana nella squadra U19, precisamente per il Barcellona Atlètic. Di ruolo centravanti, totalmente diverso dalla posizione di fantasista occupata tante volte dal suo papà, il 19enne è stato scelto dal tecnico del Barcellona per colmare il vuoto creatosi in questa settimana dopo la partenza dei vari nazionali.

Xavi ha infatti integrato diversi giovani coetanei di Joao Mendes al gruppo prima squadra rimasta a Barcellona ad allenarsi. Dalla classica seduta di riscaldamento a quelle aerobiche e tecniche fino alla partitella a tema dove il figlio di Ronaldinho si è esibito in alcune giocate anche importanti. Nelle foto pubblicate dal Barcellona sul proprio sito ufficiale, si nota uno scatto in cui Marcos Alonso tenta di strappargli il pallone. Un'occasione che non può assolutamente perdere Joao Mendes pronto a convincere Xavi a fare la storia.

Sarebbe infatti a dir poco emozionante se la dinastia di Ronaldinho continuasse al Barcellona sotto la guida di un tecnico conXavi che ha vissuto vittorie su vittorie con il suo papà nelle magiche notti europee agli ordini di Rijkaard e Guardiola. Il ragazzo è approdato da poco nel club catalano e già sta avendo questa grande chance. Inoltre i rapporti tra l’ex fuoriclasse brasiliano, e Laporta sono eccellenti e la cosa ha favorito il buon esito dell’operazione. Ma è stato bravo il 19enne a convincere ora Xavi.

Un momento degli allenamenti di Joao Mendes.

Si tratta solo di un primo e piccolo passo verso la prima squadra del Barcellona che notoriamente da sempre apre le porte ai talenti della Masia. La valorizzazione è alla base del progetto tecnico e societario del Barcellona capace di tirare fuori almeno 2/3 fuoriclasse a stagione. Il 16 febbraio del 2023 Joao Mendes ha fatto il suo esordio in una formazione mista Juvenil A e Juvenil B contro i pari età dei Manchester United. Da quel momento in poi è iniziata la sua avventura al Barcellona cullando un sogno nel cassetto…