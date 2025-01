Adani prende di mira Allegri in un video dopo la sconfitta più brutta della Juve di Thiago Motta Lele Adani ha pubblicato un video subito dopo l’ultima giornata di Champions League, a poche ore dalla clamorosa umiliante sconfitta della Juventus di Thiago Motta in casa contro il Benfica. Esordendo con una domanda sibillina e una “citazione d’autore” riferendosi a Max Allegri, senza mai citarlo direttamente. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Daniele Adani ha pubblicato una storia di pochi secondi sui propri profili social. Lo ha fatto all'indomani dell'ultima giornata di Champions League che ha visto anche risultati clamorosi tra cui la clamorosa sconfitta della Juventus di Thiago Motta in casa contro il Benfica. Nel video Adani ne ha preso spunto per criticare un concetto preciso con una domanda sibillina: "Ma il calcio non era semplice?". Il riferimento sottinteso è al suo storico "nemico" di mille diverbi, Max Allegri, l'ex tecnico della Juventus con cui nel lontano 2019 si scontrò in un epico battibecco in diretta TV.

La "citazione" nascosta nella domanda di Adani: "Ma il calcio non era semplice?"

Una domanda sibillina. Così inizia la storia pubblicata sul proprio profilo social da Lele Adani che si riprende, vestito con i colori del PSG di cui si intravede sotto il giubbotto una felpa del club francese, mentre cammina per strada e si interroga a voce alta: "Domanda… ma non era semplice? …Il calcio è semplice… ma non era semplice?". Un ritornello che alterna a silenziose pause per un interrogativo evidentemente retorico. "La verità e che comunque la si pensi, comunque la si pensi, sottolineate, il calcio non è semplice, per niente" per poi concludere con il suo proverbiale "viva el futbol".

Il video dopo la clamorosa sconfitta della Juve di Thiago Motta in Champions

Un video in cui Adani non fa riferimenti precisi, né tantomeno nomi e cognomi ma che facilmente si può far risalire a quanto visto in Champions League qualche ora prima nell'ultima concitata e bellissima giornata in contemporanea con 18 partite e una classifica che si capovolgeva di gol in gol. Mettendo in difficoltà diverse "big", tra cui la Juventus di Thiago Motta, uscita malconcia dallo JStadium sotto i colpi del Benfica. I bianconeri hanno perso malamente contro i portoghesi di fronte al proprio pubblico rimediando una brutta figura internazionale. Spunto perfetto, per Adani, per compiere la "citazione d'autore" con una domanda più che sibillina. Che richiama la violenta discussione con Massimiliano Allegri, proprio sulla differenza di vedere e concepire il calcio.

A cosa si riferisce Lele Adani: l'epica rissa verbale in diretta TV con Allegri

Uno scontro verbale che ha fatto epoca e che ciclicamente ritorna quando si parla di visioni e teorie relative al calcio. Opposte e divergenti come quelle che animarono il diverbio scoppiato in diretta TV in collegamento con gli studi di Sky, tra Massimiliano Allegri – al microfono nel post partita della vittoria della Juve sull'Inter nell'aprile 2019 – e Adani, commentatore da studio. Toni forti, che diventato in breve fortissimi tra le due parti su una differente concezione del gioco, tra schemi, tattiche e libertà di movimenti. Allegri ad un certo punto spiega la sua idea: "Ci sono stati dei momenti in cui sono stato criticato per i tre mediani, ma con loro ho vinto uno scudetto. Giocare a calcio è molto semplice… Io un teorico? Stai zitto, Adani. Tu sei il primo teorico. Sei lì e non hai mai allenato una squadra di calcio", le parole del tecnico bianconero che subito dopo abbandona l'intervista.