video suggerito

Adani nuovo allenatore della Roma, Lele racconta una nottata assurda: “Ho trovato 200 messaggi” Fra i tanti profili sulla panchina della Roma qualcuno ha proposto anche Adani, diffondendo una notizia falsa che ha fatto il giro del web: “Addirittura si parlava di fonte autorevole”. Cassano: “Panatta farà il vice” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il toto nomi per la panchina della Roma ha coinvolto tanti allenatori e il rebus sembra sul punto di essere sciolto: i giallorossi sono pronti per il ritorno di Claudio Ranieri, che potrebbe avere un nuovo ruolo anche per il futuro, ma nel frattempo sono stati sondati decine di profili. Tra così tanti nomi è facile perdersi e per questo qualcuno ha proposto anche Lele Adani come nuovo tecnico.

La notizia è rimbalzata su tutti i social e ha colto di sorpresa l'ex calciatore che non sapeva nulla di questo particolare collegamento. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol ha avuto modo di scherzarci su assieme ad Antonio Cassano, divertito da questa fake news che ha fatto cascare proprio tutti.

La reazione di Adani e Cassano

"Oggi mi sono trovato duecento messaggi. Andate a ca***e voi e le fake news" ha detto ridendo il commentatore televisivo quando in studio gli hanno mostrato il tweet che riprendeva la notizia. Qualcuno infatti ha riportato che sarebbe stato lui il nuovo allenatore della Roma, in ballottaggio con Andrea Pirlo: non è la verità, dato che Adani non sapeva nulla del presunto interesse della società ma tutti ci sono cascati.

Tanti messaggi e addirittura la curiosità montata in radio: "Da ieri notte è uscita questa notizia e mi scrivevano tutti. Addirittura si parlava di fonte autorevole. Stamattina ero a Radio Deejay e mi hanno chiesto anche perché si parlava del fatto di dieci anni fa che ho rifiutato di fare il vice di Mancini. Io ho risposto ‘siamo ancora distanti a trovare l'accordo'".

Ovviamente, in un clima pienamente goliardico è intervenuto anche Antonio Cassano per immaginare il possibile staff tecnico di Adani: "Sai il vice a chi lo farei fare? Adriano Panatta mentre Ventola fa il preparatore atletico, io l'addetto alla comunicazione. Dai però sarebbe bello vederti sulla panchina". Ma sarebbe davvero possibile vederlo su una panchina? Teoricamente sì, come conferma lo stesso Adani: "In realtà ho il patentino per allenare in seconda mentre come primo potrei farlo con la deroga".