Adani aveva avvisato Cassano sulle cose da non fare alla DS: "Ma ha fatto l'unica che mi ero scordato" Cassano scatenato a La Domenica sportiva, e protagonista di siparietti simpatici con Adriano Panatta. E Adani ha svelato anche di aver provato a catechizzare il barese prima della diretta, ma senza fortuna.

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano incontenibile a La Domenica Sportiva. L'ex attaccante è stato l'ospite a sorpresa nell'ultima puntata della celebre trasmissione della Rai, e si è rivelato un vero e proprio fiume in piena. Senza filtri FantAntonio, ha detto la sua sui temi caldi del momento, confermando in primis la sua avversione per Allegri e la sua scarsa stima per Leao (che ha risposto per le rime), regalando anche dei fuori programma imperdibili con il coinvolgimento di Adriano Panatta. E Adani ha svelato di aver avvisato il suo ex collega su come comportarsi in diretta, anche se qualcosa è andato storto.

Cassano scatenato a La Domenica Sportiva, cosa ha detto

Proprio la grande gloria del tennis italiano è rimasta estasiata da Antonio Cassano e dal suo modo di esprimersi, senza fronzoli. Panatta per questo ha utilizzato l'ironia per fare un complimento al barese, che è stato per lui una piacevole "scoperta": "Sai cosa mi piace di te Antonio? Che tu ci giri intorno alle questioni…".

Lo show di Cassano con Panatta, e il caso della bottiglietta

Stima assolutamente ricambiata da parte di Cassano che si è lasciato andare ad un piccolo show, tra le risate a crepapelle dei presenti: "Adriano non ti ho mai visto giocare, ma ho seguito le tue faccende. Tu sei il Cassano del tennis, hai vinto molto di più di me però eri genio e sregolatezza te ne fregavi di tutto e tutti. Adesso qui non si possono dire parolacce perché siamo nella televisione dello stato e non sia mai, poi però in separata sede quando c’incontreremo avremo il tempo per discuterne".

E Cassano con un gesto istintivo e reiterato, ha bevuto in diretta da una bottiglia con tanto di etichetta ben visibile. Ci ha pensato Rimedio allora a bacchettarlo per quel riferimento non voluto ad un possibile sponsor non consentito: "Non si può far vedere la bottiglia". Altre risate, con Adani che a quel punto ha ammesso di avere catechizzato l'amico prima della diretta affinché evitasse anche situazioni di questo tipo: "È stata l’unica cosa che mi sono scordato di dirgli".

Adani e la telefonata preventiva a Cassano prima della trasmissione Rai

Mea culpa di Cassano che ha rimosso l'etichetta, con Panatta che è tornato alla carica per scherzare con l'ex di Roma, Real Madrid, Inter e Milan: "Dovresti togliere anche i biscotti che stanno dietro di te eh". Qui il barese ha risposto per le rime con un riferimento anche al suo passato calcistico: "No quelli non li tolgo. A me piace mangiare e godermi la vita. Scontri con Capello? Gli risolvevo qualche problema, perché quando fai doppietta ecc, prima si litigava e poi ci si abbracciava. Però ho vinto zero, perché la testa mia si scordava…arrivava fino al venerdì poi la domenica andava avanti al lunedì". Altre risate, e altre situazioni imprevedibili: con Antonio Cassano, il copione non è mai scritto.