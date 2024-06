Adani ad una pompa di benzina spiega il segreto dell’azione di Calafiori: “Così fanno i campioni” Dopo Croazia-Italia degli Europei, Lele Adani scatenato in un video realizzato in una stazione di servizio. L’opinionista mima l’azione di Calafiori e Zaccagni, che ha portato al gol dell’1-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anche Lele Adani si è unito al coro dei complimenti a Riccardo Calafiori dopo l'ottima prestazione in Croazia-Italia, culminata nell'assist vincente per Zaccagni. L'opinionista e commentatore Rai lo ha fatto alla sua maniera, mimando l'azione dell'1-1 all'interno di una stazione di servizio. Un vero e proprio show.

Adani mima l'azione di Calafiori e Zaccagni in Croazia-Italia

Non è la prima volta che l'ex difensore regala queste "perle", anche se questa volta la location è molto particolare. Adani, che è in Germania per contribuire al racconto delle partite degli Europei, durante uno dei suoi viaggi interni, si è fermato una stazione di servizio. E qui tra i distributori di benzina, ha voluto replicare e spiegare nel dettaglio l'eccezionalità della giocata di Calafiori che ha messo Zaccagni in condizione di superare Livakovic.

Lo show di Adani in una stazione di servizio

Con una bottiglietta in mano e mimando quanto accaduto in campo, Adani ha spiegato quella che a suo dire è stata la grandezza di Calafiori: "Perché quando Calafiori riceve palla e comincia questa corsa interlocutoria, lui va, va e ad un certo punto scambia con Frattesi. Ma il grande giocatore va avanti, va avanti, non butta la palla. Continua. Va avanti ad un certo punto, stringe la difesa della Croazia e lui col destro in spaccata la dà a Zaccagni".

Perché Adani esalta Calafiori

Insomma gran parte dei meriti sono del difensore del Bologna che piace alla Juventus in chiave mercato. Pur riconoscendo la precisione e la bravura di Zaccagni a metterla nel sacco con un tiro a giro, Adani esalta Calafiori: "Zaccagni è qui che deve solo aspettare la palla. Tranquillo e metterla là. Ma la giocata da campione è di Calafiori. Testa alta, petto in fuori. Conduce nel traffico da grande campione".

E come concludere questo contenuto? Con il nuovo tormentone di Lele, che sta già spopolando, ovvero il movimento delle mani in tutte le direzioni ad emulare il gesto degli allenatori che indicano lo smistamento della palla: "Così fanno i campioni, e fanno calcio".