Adama Traoré bandito dalla palestra del West Ham: non potrà più allenarsi sollevando i pesi

Per Adama Traoré è arrivato il divieto assoluto di avvicinarsi alla palestra del West Ham e di potersi allenare lì insieme ai suoi compagni. È la situazione assurda in cui si è ritrovato lo spagnolo, bandito dalla sala pesi da Nuno Espirito Santo a causa del suo fisico: la montagna di muscoli lo ha sempre contraddistinto in mezzo al campo, ma adesso secondo il suo allenatore dovrebbe fare più attenzione al fisico ed evitare di aumentare la sua massa muscolare per evitare dei rischi.

Gran parte del lavoro è merito della genetica e Traoré ha più volte dichiarato di non sollevare mai i pesi durante gli esercizi svolti in palestra, ma la scorda settimana è stato smentito dal suo compagno di squadra Crysencio Summerville che lo smascherato ridendo davanti a tutti e chiedendogli più volte il perché della bugia. Un video simpatico che ha fatto divertire tutti i tifosi ma che ora diventerà l'ultima testimonianza dello spagnolo in palestra, almeno per un po' di tempo.

Perché Adama Traoré non può più allenarsi con i pesi

Il fisico imponente ha permesso all'esterno di distinguersi da tutti gli altri fin dalla giovane età. Ai tempi del Wolverhampton era un uragano e per essere davvero imprendibile si è da sempre cosparso il corpo di olio per neonati, così da non essere afferrato dagli avversari ed evitare anche infortuni come lussazioni alla spalla. Una strategia vincente che gli ha permesso di tornare in Premier League da titolare anche dopo l'avventura poco fortunata al Barcellona. Al West Ham ha ritrovato Espirito Santo, maestro delle sue migliori stagioni ai Wolves, che si è imposto affinché non entri più nella palestra del club per sollevare pesi.

Leggi anche Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo: la prima partita a Londra è surreale

Secondo l'allenatore diventare ancora più pesante aumenterebbe soltanto i rischi di un eventuale infortunio, senza portargli alcun beneficio. Per questo è stato bandito dalla sala pesi: "La sua genetica è così da un po' di tempo ormai e dovrebbe evitare la palestra. Gli ho detto di starne alla larga. È una delle cose che credo debba capire. È già abbastanza pesante. Farà esercizi di prevenzione (in palestra), ma non solleverà pesi". Adama Traoré svolgeva abitualmente quel tipo sul lavoro, anche se lo ha sempre nascosto, e riesce a a sollevare 145 kg di panca piana. Dovrà fermarsi per un po' e dedicarsi a un altro tipo di allenamento per seguire le direttive arrivate dall'alto.