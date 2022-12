Abraham calcia una punizione alle stelle, Cristante non si trattiene e lo sfotte davanti a tutti Bryan Cristante non è riuscito a trattenersi dopo aver visto il tiro di Abraham finire altissimo sulla traversa: lo sfottò del centrocampista è diventato virale e ha suscitato grande.

A cura di Vito Lamorte

La Roma è in Portogallo e si sta preparando per il ritorno in campo del 4 gennaio 2023. La squadra di José Mourinho sta lavorando per farsi trovare pronta in vista della sfida in casa col Bologna e sta disputando una serie di amichevoli in terra lusitana.

L'ultimo contro il Casa Pia è stata vinta dai giallorossi per 1-0 grazie al gol nel primo tempo di Stephan El Shaarawy e prima di Natale la Magica scenderà in campo di nuovo contro il RKC Waalwijk per l'ultimo test prima del ritorno alle gare ufficiali.

Oltre alla rete del Faraone, a finire sotto la lente d'ingrandimento di tifosi e osservatori è finito anche Tammy Abraham per una situazione che si è verificata nei minuti di recupero della partita.

Il centravanti inglese voleva lasciare il segno e sull'ultima punizione della sfida si è portato sul pallone per provare a battere verso la porta nonostante fosse a 25-30 metri dal bersaglio. L'ex attaccante del Chelsea, però, non ha calciato benissimo e il pallone si è impennato sopra la traversa.

Abraham si è lasciato andare in un sorriso malinconico e vicino a lui, nel frattempo, è arrivato il suo compagno di squadra Bryan Cristante che non ha resistito alla voglia di prendersi gioco di lui per la conclusione alle stelle.

Tenendo il pollice e l'indice uniti nel gesto del ‘così vicino', il centrocampista giallorosso ha cercato di tirare su il morale ad Abraham che poi ha abbracciato divertito il suo compagno. Un momento che ha creato grandi discussioni sui social

Anche se i calci di punizione non sembrano essere il suo punto di forza, Tammy ha dimostrato di aver in canna una buona base di gol nonostante in questa stagione le cose non stiano andando per il verso giusto: lo scorso anno ha segnato 17 gol in campionato e ha contribuito alla conquista della Conference League.

Le difficoltà sotto porta di quest'anno del 25enne hanno portato alla sua esclusione dai convocati di Gareth Southgate per i Mondiali in Qatar.

La Roma è a soli tre punti dal quarto posto, il vero obiettivo dei giallorossi, e i ragazzi di Mourinho vorrebbero riprendere la loro corsa verso la Champions già dalla sfida del 4 gennaio contro il Bologna.