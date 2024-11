video suggerito

A Thiago Motta svelano il pronostico di Emery prima di Aston Villa-Juve: “Ha fatto un grande bluff” Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions che la sua Juventus giocherà contro il sorprendente Aston Villa. Il tecnico bianconero scherza sul pronostico fatto da Emery in precedenza: “Ha fatto un grande bluff” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions che la sua Juventus giocherà contro il sorprendente Aston Villa di Emery. Il tecnico bianconero, affiancato da Andrea Cambiaso, ha parlato soprattutto delle tante assenze e di una squadra con la coperta corta che nonostante tutto andrà a caccia del risultato in Inghilterra. "Affronteremo una grande squadra che da tempo sta giocando bene – spiega -. noi scenderemo con grande umiltà determinati per fare il nostro lavoro, rispettando gli avversari e dando il massimo".

Prima di proseguire con la sua conferenza stampa però qualcuno spiega a Motta cos' ha detto Emery in precedenza: "Non ho visto la conferenza di Emery, ma mi sbilancio… È diventato rosso quando ha detto che firmerebbe per il pareggio? Sì, vuol dire fare scherzi – ha spiegato Motta col sorriso prima di concentrarsi sulle doti degli avversari -. Affronteremo una grande squadra con risultati importanti, hanno fatto nove punti". E poi al termine della conferenza stampa aggiunge sull'allenatore degli inglesi: "Ha fatto un grande bluff".

Emery ha esaltato al massimo la Juventus mettendo sul tetto del mondo in questo momento. Una frase che a Thiago Motta è sembrata quasi come un voler mettere pressione ai bianconeri: "La mia tranquillità oggi è per la fiducia che ho nei miei giocatori che hanno grande responsabilità e che vogliono ogni giorno qualcosa in più a prescindere dal risultato". Thiago Motta non si sbilancia sulla formazione ma annuncia solo la titolarità di Koopmeiners e Cambiaso che inevitabilmente con pochissimi disponibili in rosa saranno in campo.

Le parole di Thiago Motta sugli infortunati

Impossible poi non parlare degli infortunati. Motta in questo senso è chiaro: "Di sicuro non è una casualità e non succede solo alla Juve, ma entrare oggi in questo momento e parlare del perché sarebbe più come creare un dibattito, e noi in una situazione così dobbiamo pensare solo al bene della squadra – ha spiegato Thiago Motta -. A prescindere dagli infortuni però il gioco della Juventus deve essere sempre di alto livello".