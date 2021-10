A casa di Jack Grealish c’è uno strano odore, la fidanzata brucia un’erba speciale La fidanzata del calciatore del Manchester City e dell’Inghilterra, Sasha Attwood, ha rivelato un antico rituale che risale ai nativi americani messo in atto dalla coppia. In un video ha mostrato un mazzetto di erba speciale che ha bruciato in un posacenere. Una pratica molto curiosa e che ha proprietà “magiche”.

A casa di Jack Grealish c'è uno strano odore. Un profumo aromatico che si diffonde in tutto l'appartamento. Proviene da un posacenere: vi è adagiato un mucchietto di erba che brucia e diffonde quell'essenza che ha un potere speciale. Non è quello che (mal)pensate né si tratta di un'esperienza mistica che vi fa sentire leggeri, in pace con il mondo e in una dimensione cosmica. È un mazzetto di salvia molto aromatica. Sasha Attwood, fidanzata del calciatore del Manchester City e dell'Inghilterra, si concede quel rito che risale ai nativi americani e ha un potere speciale: allontanare le energie negative, gli spiriti cattivi e le vibrazioni maligne dalla loro vita oltre che dall'abitazione.

Anzi, a giudicare da quanto raccontato a The Sun dalla stessa donna, la piccola pira propiziatoria viene alimentata in occasione delle visite di ospiti. Dovesse capitarne qualcuno poco gradito, meglio accendere un po' di quel rimedio per scacciarne l'aura. "Non è affatto strano quel che faccio – ha ammesso la donna in un video su Instagram -. Così ci possiamo liberare di tutte le onde negative che ci sono intorno".

Il potere della guarigione dei cristalli. Rimedi di medicina alternativa. Antichi rituali. La coppia – la modella in particolare – crede molto in queste forme di medicamenti a mo' di incantesimi che hanno anche grandi benefici e un effetto ansiolitico, da anti-stress: allontanano gli insetti, purificano l'aria, migliorano la respirazione.

Avranno bruciato salvia anche in occasione della finale persa dall'Inghilterra contro l'Italia agli Europei? Possibile, considerato che proprio la compagna del calciatore fu oggetto di aggressioni verbali, insulti molto violenti sui social, minacce di morte dopo il flop del fidanzato nel match che tutto il Paese attendeva. "Spero che tu prenda il cancro e muoia dopo Wembley" o "spero che tutta la tua famiglia muoia" sono alcune delle frasi che le sono state scagliate contro a mo' di pietre. It's coming home è fallito, sul tavolo resta un mucchio di cenere.