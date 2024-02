A 27 anni gioca 14mila ore a Football Manager e viene assunto come allenatore di una squadra vera Una squadra professionistica in Islanda ha nominato come allenatore un ragazzo di 27 anni che ha giocato più di 13.700 ore a Football Manager. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

"Credete che allenare una squadra di calcio sia Football Manager?". Quante volte abbiamo sentito queste parole. Beh, da oggi possiamo dire che fare esperienza sul noto video gioco manageriale di calcio può fare curriculum perché in Islanda un ragazzo è stato assunto come allenatore di una squadra ‘vera' dopo aver passato più di 13.700 ore a fare e disfare rose per poter vincere campionati.

Orri Thorisson, cittadino di Reykjavik, prenderà il timone della squadra del Knattspyrnufelag Vesturbæjar, club di quarta divisione che viene da due retrocessioni consecutive e vuole risalire nelle serie più importanti. Il KV portava più di 2.000 persone alle partite in casa prima di questa escalation, che vede ora una media di circa 400 spettatori.

Thorisson, che ha 27 anni e lavora come piastrellista, non ha un curriculum alle spalle come allenatore di calcio e il suo ‘passato' da coach è tutto riconducibile solo a Football Manager. In un'intervista a SPORTbible ne ha parlato così: "Credo sinceramente che abbia avuto un impatto positivo sulle mie capacità di gestione della vita reale. I meccanismi intricati del gioco, il processo decisionale strategico e gli scenari pieni di pressione mi hanno permesso di affinare il mio pensiero analitico e le mie capacità di risoluzione dei problemi."

Orri ha assunto l'incarico dopo la partenza dell'ex centrocampista dell'FC Utrecht e del Lillestrom, Viktor Bjarki Arnarsson, e ha dichiarato di aver trascorso l'8% della sua vita giocando a FM: recentemente ha vinto sei titoli consecutivi di Premier League con il Leicester City per un totale di oltre 600 ore di gioco all'attivo. Thorisson porta avanti la sua sfida: "Il mio sogno è ottenere la promozione in questa stagione e rendere orgogliosa la mia famiglia. Voglio aiutare i miei giocatori ad acquisire più fiducia e più gioia giocando a questo bellissimo gioco. "Provo un amore genuino e un entusiasmo per gli aspetti dinamici e strategici della FM; che si tratti di navigare attraverso le finestre di trasferimento o gestire le conferenze stampa. Oh, e il modulo 4-2-3-1 che ho usato durante tutta la mia carriera in FM ? Sicuramente userò una forma di quella tattica nella vita reale".

Auðunn Örn Gylfason, presidente del KV, ha elogiato Thorisson: "Questa volta volevamo prendere una strada diversa per nominare un manager. Orri è un ragazzo giovane e promettente, che non solo ha grandi ambizioni con il nostro club, ma ha un'esperienza e un background diversi dagli altri candidati. Sappiamo che il successo in Football Manager non avviene semplicemente con il movimento di una bacchetta magica. È necessario avere una profonda conoscenza del gioco e ora il tempo dirà se riuscirà a soddisfare le nostre aspettative nella vita reale".

Il Knattspyrnufelag Vesturbæjar inizierà il suo campionato contro l'Iþrottafelag Hafnarfjardar il 4 maggio e quello sarà anche il giorno dell'esordio su una panchina vera di Orri Thorisson.