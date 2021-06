La stagione strepitosa di Cristian Romero in maglia Atalanta ha avuto come sua logica conseguenza la decisione da parte del club di Percassi di riscattare il difensore centrale argentino dalla Juventus in cambio dei 16 milioni pattuiti l'estate scorsa al momento del prestito, che in origine avrebbe dovuto essere biennale.

Non ci ha messo molto ‘El Cuti' a convincere Gasperini, che ha dunque sollecitato la sua dirigenza ad anticipare il riscatto del giocatore: manca solo l'annuncio ufficiale, ma la decisione già è stata comunicata ai bianconeri, che incassano complessivamente 20 milioni, visto che ai 16 vanno aggiunti anche i 2 + 2 di bonus (raggiunti) per il prestito oneroso.

Non è detto tuttavia che Romero resti a Bergamo: sul nazionale albiceleste, titolare stanotte nell'1-1 contro il Cile, si è fiondato infatti il Manchester United, disposto – secondo la ‘Gazzetta dello Sport' – a versare ben 45 milioni di euro nelle casse del club orobico. Si tratterebbe della cessione più remunerativa nella storia dell'Atalanta, dopo Kulusevski – pagato dalla Juve 35 milioni più 9 di bonus – e Amad Diallo, che era andato allo stesso United pochi mesi fa in cambio di 40 milioni.

L'Atalanta ovviamente è tentata, sarebbe strano il contrario viste le cifre in ballo, ma non è detto che alla fine accetti di sacrificare Romero. Il Manchester United spinge per anticipare le altre big della Premier League ed anche il Barcellona, che sul centrale argentino ugualmente ha messo gli occhi: il club di Solskajer avrebbe individuato nell'ex genoano il degno compagno di reparto di Maguire, anche per le sue caratteristiche che ben si sposano con le battaglie senza tregua del calcio inglese. Intanto l'Atalanta tratta dal Bologna il giapponese Tomiyasu, un altro dei migliori difensori del campionato appena concluso: il progetto del club nerazzurro va avanti con la barra dritta, Romero o non Romero.