Trento fa l'impresa e vince la Coppa Italia di basket: travolta in finale l'Olimpia Milano Dolomiti Energia Trento si aggiudica la Coppa Italia 2025 e la conquista per la prima volta nella sua storia, a Torino sconfitta in finale l'Olimpia Milano.

A Torino, Trento batte l'Olimpia Milano e vince per la prima volta la Coppa Italia di basket. Non è una sorpresa assoluta, perché la squadra trentina è al comando in Serie A, ma l'EA7 era favorita, e invece perde la finale per il secondo anno consecutivo. 79-63 il punteggio finale.

Primo titolo in Coppa Italia per Trento

Nella final eight di Coppa Italia c'erano quattro squadre che ambivano al trofeo, tre erano nella parte alta del tabellone. Milano ha battuto prima la Virtus Bologna e poi il Brescia guidato da Peppe Poeta, ex assistente di Messina. Trento invece ha marciato come un treno ha confermato i pronostici ed ha conquistato la prima finale della sua storia. Era già un bel traguardo, ma la squadra di Galbiati ha giocato una finale perfetta e ha vinto il trofeo per la prima volta nella sua storia. Una finale che fin dall'inizio ha visto una squadra dominare, a ogni quarto Trento ha guadagnato vantaggio e nell'ultimo quarto la forbice si è ulteriormente allargata.

La cronaca della finale di Coppa Italia: Trento-Milano

L'Olimpia rapidamente si trova sotto di 9 punti, poi si rifà sotto, ma la Dolimiti Energia soffoca il tentativo di rimonta e all'intervallo è avanti 38-31. Nella ripresa non cambia nulla per Milano, che anzi va a perdere altri punti. Il vantaggio della squadra trentina sale ed è 59-48 al termine del terzo quarto. Milano si innervosisce, Messina prova a cambiare il corso delle cose, ma non è giornata. Il guru del basket italiano perde la quarta finale con l'Olimpia (sette le ha vinte). Trento fa festa e scrive il suo nome nell'albo d'oro della Coppa Italia.