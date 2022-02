Shaquille O’Neal allo zoo, i gorilla pensano sia uno di loro: “Si chiedono dov’è la mia pelliccia” L’ex campione NBA Shaquille O’Neal racconta come la sua gigantesca stazza faccia credere ai gorilla che sia uno di loro: “Impazziscono sempre quando mi vedono”.

A cura di Paolo Fiorenza

A marzo Shaquille O'Neal festeggerà 50 anni: mezzo secolo pieno di successi sportivi e poi di tantissime altre cose, dal cinema alla musica rap, fino al ruolo di opinionista NBA che svolge da anni con grande arguzia. Personaggio amatissimo dai bambini, gigante buono per antonomasia, Shaq è una miniera continua di aneddoti, che non riguardano soltanto la sua strepitosa carriera di cestista, che lo ha visto mettersi al dito quattro anelli – tre con i Los Angeles Lakers, uno con i Miami Heat – oltre all'oro olimpico con la Nazionale statunitense e vari titoli di MVP.

Recentemente O'Neal ha raccontato cosa succede allo zoo quando si avvicina alla gabbia dei gorilla. Durante un episodio del ‘Big Podcast with Shaq', l'ex centro NBA ha spiegato che i gorilla – in ogni zoo in cui è stato – impazziscono quando si presenta al loro cospetto e vogliono combattere contro di lui. La conversazione sul tema è iniziata quando Shaq stava valutando se far crescere o meno i suoi capelli grigi, scherzando sul fatto che sarebbe stato un "silverback", ovvero un gorilla in inglese, e non una "silver fox", una volpe argentata. Partendo da questo gioco di parole, è arrivato a svelare quale sia il comportamento dei gorilla in sua presenza, con i suoi 216 centimetri di altezza e 150 chili di peso che fanno venire più di un dubbio alle grosse scimmie antropomorfe.

Shaquille O’Neal in tutta la sua possanza

"Sono stato in tutti gli zoo del mondo e ogni volta che vado nell'area dei gorilla, mi guardano come se volessero dirmi: ‘Ehi amico, dov'è la tua pelliccia?'. Davvero, è così che mi guardano. Mi guardano anche come se pensassero: ‘Cosa ci faccio qui e tu là fuori?'. E impazziscono sempre quando mi vedono", ha detto Shaquille. L'ex campione NBA ha quindi chiamato in diretta l'esperto di animali Ron Magill, direttore delle comunicazioni dello zoo di Miami, che non solo ha confermato la storia, ma ha aggiunto un ulteriore dettaglio, spiegando che i gorilla maschi vengono messi in soggezione da Shaq per la sua stazza.

"Il gorilla viene intimidito, guarda Shaq e pensa che porterà via le sue femmine. Quindi ha le labbra serrate e cerca di alzarsi in piedi per sembrare il più grande possibile – ha detto Magill – Ma alla fine il gorilla indietreggia, sa chi è il capo". O'Neal ha aggiunto che accade la stessa cosa ovunque vada: "Ogni zoo del mondo impazzisce, cercano di rompere quella dannata gabbia per combattermi…".