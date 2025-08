Sex toys lanciati in campo durante le partite di basket femminile: “Chi lo ha fatto deve crescere”

In due partite di Golden State Valkyries, squadra della Wnba, la lega femminile di basket, sono stati lanciati in campo dei sex toys. Tantissime giocatrici, non solo quelle di Golden State, hanno protestato.

Durante due partite di Wnba delle Golden State Valkyries sono stati lanciati in campo dei sex toys. Il tifoso, autore del primo gesto, lo scorso 29 luglio, è stato arrestato. Mentre quello che lo ha effettuato venerdì 1 agosto è stato individuato e arrestato, pure lui. In entrambi i casi gli incontri sono stati interrotti per recuperare gli oggetti. Le giocatrici di Golden State hanno protestato, ma anche diverse cestiste di altre squadre. La Lega di basket femminile americana ha fatto sapere che qualsiasi tifoso che effettuerà un gesto simile, e verrà scoperto, sarà perseguito penalmente e bandito per sempre.

Le proteste di Elizabeth Williams

Lo stesso oggetto, lo stesso colore. Fosse un giallo si inizierebbe a indagare su questo. Ma un giallo non lo è. Di sicuro è qualcosa di offensivo. Elizabeth Williams, giocatrice di Chicago Sky, che si è trovata sul campo contro Golden State lo scorso 1 agosto ha detto: "Questa è una totale mancanza di rispetto. Non capisco il senso. Una cosa davvero immatura e irrispettosa. Chiunque lo abbia fatto deve solo crescere". Durante la partita tra Golden State e Chicago un sex toy verde brillante è stato gettato dagli spalti della Wintrust Arena di Chicago finendo vicinissimo a uno dei canestri.

"Sicurezza dell'Arena? Pronto? Intervenite!"

Un episodio simile era accaduto pochi giorni prima ad Atlanta, quando si è giocata la partita tra Atlanta e Golden State. Un gesto tra l'altro effettuato quando l'incontro era sul 75 pari. Le giocatrici hanno stoppato il gioco e avvertito l'arbitro. La sicurezza interviene, la partita riprende, vince Golden State 77-75.

Questi due episodi non hanno colpito solo le cestite impegnate nei due incontri. Isabelle Harrison dei New York Liberty su ‘X' ha scritto: "Sicurezza dell'Arena? Pronto? Intervenite. Voi che lanciate fate di meglio, non è divertente. Lanciare qualsiasi cosa in campo è pericoloso". Della vicenda ne ha parlato anche la fortissima cestista italiana Cecilia Zandalasini, fresca vincitrice del bronzo agli Europei, ala delle Valkyries, che ha detto: "Prima cosa è stato pericolosissimo. Poi quando abbiamo scoperto di cosa si trattava credo ci siamo messe a ridere. Sono contenta che abbiamo superato quella situazione, rimanendo concentrate".