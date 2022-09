Rissa tra compagne di squadra ai Mondiali di basket: le urla interrompono la diretta Una rissa tra compagne di squadra nella mixed zone ai Mondiali femminili di basket 2022 ha suscitato grande scalpore dopo Serbia-Mali.

A cura di Vito Lamorte

Non tutti riescono a gestire la sconfitta allo stesso modo. Quando si hanno delle aspettative che non vengono rispettate o la delusione prende il sopravvento sugli altri stati d'animo, e la reazione non è uguale per tutti e possono verificarsi situazioni inimmaginabili. Un episodio che ha lasciato tutti di sasso è arrivato dopo la gara di Coppa del Mondo femminile FIBA ​​​​2022 tra Mali e Serbia: mentre la migliore giocatrice del match, Sasa Cado, stava rilasciando un'intervista per il canale sportivo serbo Sportklub, le sue parole sono state interrotte da forti rumori provenienti dalla zona mista.

Cosa è successo? La telecamera si è girata verso la fine della mixed zone e ha inquadrato due giocatrici della selezione africana che stavano litigando in maniera piuttosto animata. Subito sono intervenute le compagne e le persone che stavano intorno ma l'episodio era già entrato nelle case di tutti gli appassionati di basket.

A scatenare la rissa è stata Salimatou Kourouma, che ha cercato di prendere a pugni Kamite Elisabeth Dabou: una scazzottata tra compagne di squadra in piena regola. Per placare gli animi delle due donne sono intervenuti i presenti intorno a loro, ovvero altre giocatrici e i membri dello staff tecnico.

Il Mali ha perso finora tutte e quattro le partite del torneo con un margine medio di 25-30 punti rispetto alle avversarie. Kourouma ha una media di 5,3 punti a match e 4,5 rimbalzi mentre i numeri di Dabou sono leggermente inferiori, con 3,8 punti e un rimbalzo a partita.

Quella africana era una delle formazioni meno quotata dell’intero parco partecipanti prima della ‘palla a due' e i risultati stanno dando proprio conto di questa previsione fatta dagli opinionisti prima dell'inizio del torneo iridato.

La Serbia, che ha vinto 81-68 con il Mali, si è quasi assicurata un posto nei quarti di finale.