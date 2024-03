Rissa tra Brescia e Virtus Bologna, volano spintoni e insulti in campo: un arbitro finisce a terra Tensione nel finale del big match tra Germani Brescia e Virtus Bologna: volano spintoni e insulti in campo: un arbitro finisce a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Rissa nel finale del match tra Germani Brescia e Virtus Bologna. Volano spintoni e insulti in campo: un arbitro finisce a terra. Cosa è successo a Palaleonessa nella parte conclusiva del match che ha visto Belinelli & co vincere per 73-87? La rissa è scoppiata di fronte alla panchina di Bologna e il parapiglia è natoda una spinta di Burnell a Dobric, con un arbitro che è caduto sul parquet perdendo l’equilibrio e anche coach Bianchi è stato colpito involontariamente.

Il cestista americano di Brescia ha reagito in malo-modo causando la reazione dei giocatori sulla panchina di Bologna, subito intervenuti per proteggere il compagno e per placare gli animi. Il parapiglia ha causato anche la caduta a terra dell'incolpevole arbitro Valerio Grigioni.

Ci è voluto un po' di tempo per riportare la calma in campo ma subito dopo che gli animi si sono distesi, la terna arbitrale ha riguardato il video al monitor da più angolazioni e ha espulso Burnell per Brescia e Shengelia per Bologna, il più agitato tra le Vu Nere nella reazione.

La situazione spiacevole si è verificata nel quarto quarto, a meno di due minuti dalla fine, con la partita era sul punteggio di 86-67 per la Virtus Bologna: non è stata una bella scena quella a cui hanno assistito i tifosi presenti al palazzetto e quelli a casa, perché la rissa è durata circa un minuto e la situazione è tornata alla normalità con molta fatica.

Bologna si è portata a casa una vittoria da grande squadra, alzando l’intensità nel finale del secondo periodo e facendo il vuoto nel terzo. Germani ancora in versione post-Coppa Italia, che tiene per un quarto e poi si sgretola sotto i colpi di Belinelli, Abass, Lundberg e Polonara.

Con questa vittoria Bologna si prende la vetta della classifica e la sottrae proprio a Brescia, che l'aveva conquistata lo scorso 20 gennaio a Trento e l'ha difesa per sei turni: le Vu Nere agganciano la Germani a quota 34 punti ma la sorpassano per via degli scontri diretti, entrambi a favore in questa stagione. Inseguono Olimpia Milano e Reyer Venezia, a 32 punti.