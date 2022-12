Rimonta da urlo per Milano, che vince finalmente in casa e si rilancia in Eurolega Con il punteggio di 79-71 Milano ha vinto la seconda partita consecutive in casall’Eurolega. L’ultimo quarto è stato pazzesco e si è chiuse con il parzial di 23 a 1. Letale Ssha Broon.

A cura di Alessio Morra

L'Eurolega 2022-2023 dell'Olimpia Milano è stata per lunghi tratti un calvario. La squadra guidata da Messina dopo una serie di sconfitte consecutive è finita nei bassi fondi. Ma il successo ottenuto a Belgrado con la Stella Rossa ha risvegliato la squadra che oggi è riuscita a sconfiggere con una rimonta clamorosa il Monaco, capolista della manifestazione. Una prestazione perfetta di Pippo Ricci e Baron.

Una partita giocata da sfavorita, e con le spalle al muro considerato la classifica, e con il forfait di coach Ettore Messina, che ha causa di n attacco influenzale ha dovuto rimanere a casa. In panchina il suo vice coach Mario Fioretti, che passerà alla storia.

Partita complicata da gestire, per Fioretti che aveva solo sette giocatori a disposizione. Milano parte forte, ottiene un buon margine, ma tra secondo e terzo quarto c'è il dominio del Monaco che però subisce una lezione sonoro e un grande ribaltone

L'ultimo quarto è godurioso per Milano che rientra in campo con 16 punti di ritardo e manda in tilt la squadra del rincipato che troppo presto avrà pensato di chiudere addirittura con 7 punti di vantaggio. 23-1 il parziale dell'ultimo è quarto.

Miles è straordinario, una forza della natura. Il punteggio finale è stato di quasi trenta punti. Determinanti sono stati Billy Baron, cestita americano di grande qualità che oggi era indemoniato, e Pippo Ricci, osannato a gran voce dalla folla di tifosi. l momento in cui la partita gira è quello, però, quello in cui finsice male per Eder, ha litigato a muso duro con l'arbitro.

Baron ha messo a segno 23 punti, record stagionale, si è mosse bene certo, ma ha strappato e ovazioni perché gli riusciva tutto, tiri da tre a iosa e punteggio che man mano si è preso caterve di applausi, come pure Niccolò Melli, autore di una partita di rilievo. Per Milano è una splendida vittoria che forse non aiuta n chiave playoff di Eurolega e c'è la possibilità di guadagnare ulteriori posizioni. Ora l'obiettivo è vincere e poi si vedrà. Il talento c'è.