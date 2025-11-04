Polonara sta meglio e sarà dimesso dall’ospedale: “È stato in coma, le possibilità di vita erano basse”

Dopo settimane difficili e un coma post-trapianto, Achille Polonara sta meglio e sarà dimesso dall’ospedale. La moglie Erika Bufano ha dichiarato: “È fuori pericolo e presto tornerà a casa”.

Dopo mesi difficili tra chemio e trapianto di midollo, Achille Polonara può finalmente vedere la luce. L’ala della Dinamo Sassari, in lotta contro la leucemia mieloide, ha superato un complicato decorso post-operatorio segnato da un grave embolo che lo aveva portato in coma.

A raccontarlo è stata la moglie, Erika Bufano, nel servizio de Le Iene: “Un trombo ha ridotto l’ossigeno al cervello, le probabilità di sopravvivenza erano bassissime”.

Oggi, però, il peggio sembra passato: il giocatore lascerà presto l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e ha già potuto trascorrere qualche ora fuori, partecipando alla festa per i cinque anni della figlia Vitoria.

Polonara fuori pericolo: presto le dimissioni dall’ospedale di Bologna

Arrivano finalmente buone notizie per Achille Polonara e per tutto il mondo dello sport italiano. L’ala della Dinamo Sassari, in cura per una leucemia mieloide acuta diagnosticata lo scorso giugno, è in netto miglioramento e si prepara a lasciare l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove a fine settembre si era sottoposto a un trapianto di midollo osseo.

La conferma è arrivata attraverso il servizio de Le Iene, che ha contattato la moglie del giocatore, Erika Bufano. Dopo settimane di paura, la donna ha potuto finalmente rassicurare tutti: “Sta andando abbastanza bene, è fuori pericolo”.

Polonara, il trapianto e l'angoscia

Sono stati giorni di angoscia, ma la famiglia, gli amici e i compagni di squadra – insieme al presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, che gli aveva rinnovato il contratto anche dopo la diagnosi – non lo hanno mai lasciato solo. Mentre i medici seguivano ogni piccolo segnale di ripresa, dopo dieci giorni di coma Achille Polonara si è finalmente svegliato. “È fuori pericolo, il peggio è passato”, ha raccontato la moglie Erika con emozione.

Il cestista azzurro era stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, condividendo poi sui social un messaggio di speranza che profuma di rinascita. Dopo il risveglio, Achille ha iniziato a recuperare lentamente le forze, sorprendendo i medici per la rapidità dei progressi, sostenuto dall’affetto della sua famiglia. La prima uscita dall’ospedale è arrivata in un giorno speciale: il compleanno della figlia Vitoria, un momento che ha segnato simbolicamente l’inizio del suo ritorno alla vita.

Non è la prima battaglia vinta dal giocatore marchigiano. Due anni fa aveva già sconfitto un tumore ai testicoli, trasformando quella prova in una testimonianza di coraggio e prevenzione: “Dopo certe esperienze impari ad apprezzare tutto, anche le cose più semplici”, aveva detto. E anche questa volta, con la stessa forza, Polonara è pronto a tornare a sorridere, dentro e fuori dal campo.