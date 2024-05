video suggerito

Paura per i giocatori del Monaco in Eurolega: i tifosi del Fenerbahce invadono il campo per colpirli Rissa sfiorata al termine di Monaco-Fenerbahce in Eurolega: i tifosi turchi invadono in campo per aggredire i giocatori monegaschi, costretti a scappare negli spogliatoi.

A cura di Ada Cotugno

È stata una partita dai nervi tesissimi dall'inizio alla fine, sfociata quasi in una rissa dopo il fischio dell'arbitro. C'è stata tanta paura per i giocatori del Monaco che dopo aver vinto Gara 4 in casa del Fenerbahce hanno rischiato il peggio a causa dei tifosi turchi che hanno invaso il campo e hanno cercato di colpirli lanciando degli oggetti.

Il clima teso è cominciato già durante la partita, vinta dai monegaschi per 65-62, un risultato che porta la serie sul 2-2 e apre le porte alla delicatissima Gara 5. L'esultanza di alcuni giocatori del Monaco, visibilmente in estasi per essere riusciti a centrare la vittoria, ha infastidito i presenti alla Ulker Sports Arena, già calda per come era andata la gara. E da quel momento è scattato l'allarme per il Monaco che è stato costretto a rintanarsi velocemente negli spogliatoio.

I festeggiamenti proprio sotto al naso dei tifosi turchi li hanno infastidito e non poco, al punto da portarli a fare invasione di campo subito dopo la fine della partita. Il pubblico del Fenerbahce aveva intenzione di vendicarsi contro gli avversari e per poco in mezzo al campo non si è scatenata una rissa. Sasa Obradovic, coach del Monaco, ha cercato di allontanare i suoi giocatori sbracciandosi e mettendosi tra loro e i tifosi scatenati che intanto, come se non bastasse, hanno cominciato a lanciare degli oggetti dagli spalti del palazzetto.

La situazione è degenerata in fretta e per evitare nuove tensioni tutta la squadra si è rintanata a fatica nel tunnel che porta agli spogliatoi. In tutto ciò anche i giocatori del Fenerbahce si sono trovati invischiati in questa situazione terribile: alcuni hanno cercato di calmare gli animi, ma altri si sono schierati dalla parte del pubblico di casa e per poco non sono venuti alle mani con gli avversari. Alla fine il club turco ha rilasciato un comunicato di scuse, ma di sicuro dopo questo episodio Gara 5 si preannuncia incandescente.